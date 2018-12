Incidente bus in Svizzera | strada innevata | ancora ignote le cause dello schianto

Incidente Zurigo - Flixbus : 'Sicurezza al primo posto - bus di ultima generazione' : Flixbus ufficializza all'Ansa le proprie copnsiderazioni dopo l'Incidente mortale di Zurigo che è costato la vita a un'italiana di 37 anni. 'La sicurezza per noi è al primo posto' e i partner, che ...

Flixbus - tragico Incidente a Zurigo : muore un'italiana di 37 anni : Un pullman Flixbus partito da Genova si è schiantato contro un muro sull'autostrada A3, nei pressi di Zurigo. Una donna italiana di 37 anni è morta e 44 sono rimaste ferite: tre...

Incidente bus - vittima è 37enne italiana : 16.17 La vittima dell'Incidente al pullman partito da Genova e diretto a Stoccarda è italiana. Si tratta di una donna di 37 anni. Lo riferisce la polizia cantonale di Ginevra. Secondo la stessa fonte, i passeggeri italiani erano 16. I feriti sono 41, di cui tre gravi. Il pullman si è schiantato contro un muro nei pressi di Zurigo, forse a causa del maltempo.

Incidente Flixbus - la polizia : “51 persone a bordo - almeno 13 italiani” : Le persone a bordo del pullman, proveniente da Genova e diretto in Germania, che si è schiantato questa mattina alle porte di Zurigo, erano 51. Lo afferma la polizia cantonale confermando la presenza di una vittima, una donna di cui ancora però non è stata resa nota la nazionalità. A bordo vi erano almeno 13 italiani, uno svizzero, un tedesco, due colombiani, un giordano, un rumeno, un bosniaco, due albanesi, sei russi, due nigeriani, un ganese ...

Incidente spaventoso - autobus contro un muro in autostrada : morta una donna - decine di feriti : Il pullman partito da Genova si è schiantato nei pressi di Zurigo: uno dei feriti in gravi condizioni è il conducente. Il...

Incidente per bus partito da Genova diretto a Düsseldorf : 1 morto e 44 feriti : Grave Incidente stradale. Un autobus proveniente da Genova e diretto in Germania, si è schiantato contro un muro, nei pressi

Roma : Incidente mortale su via Merulana - ciclista contro bus : Roma – Un ciclista di 60 anni e’ morto questa mattina poco prima delle 6 in in un incidente con un bus Terravision addetto al servizio navetta presso gli aeroporti. L’incidente mortale si e’ verificato in via Merulana, all’incrocio con viale Manzoni. Sul posto la pattuglia del Gruppo Prati della Polizia locale. L'articolo Roma: incidente mortale su via Merulana, ciclista contro bus proviene da RomaDailyNews.

India : almeno 28 morti per un Incidente in bus : almeno 28 persone, tra cui molti bambini, sono morti per un incidente di un bus nello Stato di Karnataka, nel sud dell’India. Lo rende noto la polizia locale. Il bus è uscito fuori strada ed è precipitato in un canale. La polizia non indica le cause dell’incidente, ma si sospetta che il conducente viaggiasse ad una velocità eccessiva. Secondo i media locali, a bordo del bus c’erano circa 35 persone. L'articolo India: almeno 28 ...

Incidente col bus - tre morti : il doppio selfie - prima e dopo - di un passeggero diventa virale : prima e dopo. Un uomo che ha fatto un selfie prima e dopo essere stato coinvolto in un Incidente d'autobus è diventato virale sui social media. Un Incidente drammatico, costato la vita a tre persone. ...

MotoGp - Zarco bussa alla porta di Marquez : il gesto del francese dopo l’Incidente è da applausi [VIDEO] : Il pilota francese ha fatto visita a Marquez per chiedergli scusa dopo l’incidente che li ha visti coinvolti nel Gp d’Australia Nella vita bisogna saper chiedere scusa, Johann Zarco ha dimostrato in Australia di saperlo fare. Il pilota francese, protagonista insieme a Marc Marquez di un brutto incidente nel Gp d’Australia, ha fatto visita allo spagnolo per chiarire la situazione con lei, sottolineandogli di non averlo ...

Bari - doppio Incidente sulla statale 16 : carambola fra auto e bus. Traffico paralizzato in direzione nord : Traffico in tilt sulla statale 16. Poco dopo l'ora di pranzo, infatti, ben due incidenti, entrambi in direzione nord, stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti baresi. Il primo, il ...

Incidente navi tra Corsica e Italia - Ispra : “Se meteo peggiora - recupero più difficile e il combustibile può colpire i pesci” : Il maltempo in arrivo nella zona in cui si è sversato l’olio combustibile dopo la collisione delle due navi tra la Corsica e l’isola di Capraia rischia di rendere più difficoltoso il recupero. A lanciare l’allarme è l’Ispra, spiegando che la sostanza inquinante potrebbe inglobare goccioline d’acqua e finire sotto la superficie del mare coinvolgendo così specie animali e vegetali. L’Istituto superiore per la ...

Roma - Incidente in via Cavour : investito da un bus turistico - muore viceprefetto : Il viceprefetto Giorgio De Fracesco, di 54 anni, è morto sul colpo. E' successo all'altezza dell'incrocio con via Degli...