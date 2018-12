Il tennis del 2018 e quello che ci aspetta

tennis - classifica protetta per le giocatrici mamme? La spinta di Serena Williams e le novità della WTA : Presto dovrebbero arrivare importanti novità per le Tenniste mamme. La WTA sta infatti cercando di adeguare le proprie regole in merito alle giocatrici che rientrano dalla maternità, come sollecitato da Serena Williams che quest’anno ha raggiunto due finali Slam dopo aver partorito. Proprio l’ex numero 1 al mondo non era stata testa di serie al Roland Garros 2017 visto che era sprofondata al numero 450 del ranking a causa della lunga ...

tennis - Torino in corsa per ospitare le ATP Finals : la soddisfazione della sindaca Appendino : ATP Finals, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha espresso la propria soddisfazione per l’inserimento nella short list per ospitare il torneo Torino è nella short list delle città candidate ad ospitare ATP Finals di Tennis dal 2021 al 2026. Lo annuncia su Fb la sindaca Chiara Appendino che sottolinea ”è una straordinaria notizia di cui tutte e tutti dobbiamo essere molto orgogliosi. Abbiamo superato decine di Città in questa ...

Tre licenziamenti al Circolo tennis. Intervento della Cgil : BRINDISI - Tre licenziamenti al Circolo Tennis di Brindisi, che in tal modo intende ridurre il peso del costo del lavoro sul bilancio del sodalizio che è stato la culla della campionessa Flavia ...

tennistavolo – Costantini Special One del pingpong : “io maestro giramondo ma l’Italia mi ignora” : Le parole di Massimo Costantini, il tecnico di ping pong premiato come miglior coach al mondo. Da 12 anni all’estero, in India la sua consacrazione E’ lo Special One del pingpong, un maestro giramondo che ha fatto diventare grande anche una ‘piccola’ nazionale come quella dell’India. Eppure qui non sono tanti a ricordarsi di lui, nemmeno ora che il suo nome svetta tra i giganti di questo sport. E’ la ...

tennistavolo – L’italiano Costantini premiato come miglior tecnico del mondo : L’italiano Costantini è stato premiato a Seoul dalla Federazione internazionale grazie agli exploit con l’India Un italiano sul tetto del mondo nel pingpong. L’impresa è riuscita a Massimo Costantini, premiato dalla Federazione internazionale di Tennistavolo (Ittf) come il miglior allenatore del mondo per il 2018. Il 60enne di Senigallia, già miglior giocatore italiano di tutti i tempi in questa disciplina, alla guida ...

Lavori per 110mila euro all'impianto sportivo del Circolo tennis di Bagnacavallo : ...potenziamento e incremento dell'offerta del Circolo tennis che per avere a disposizione uno spazio aggiuntivo per ospitare scuole e associazioni sportive nel periodo in cui il palazzetto dello sport ...

tennis – Sluiter non ha dubbi : “Nadal come Cristiano Ronaldo - ma un particolare del loro carattere…” : L’ex Tennista Raemon Sluiter commenta il paragone fra Rafa Nadal e Cristiano Ronaldo: due atleti simili, ma con un carattere differente Qualche giorno fa, Toni Nadal aveva paragonato suo nipote Rafa alla stella della Juventus Cristiano Ronaldo. I due in effetti presentano delle similitudini: sono entrambi due grandi atleti nei loro rispettivi sport, fanno della potenza fisica la caratteristica ‘in più’ del loro gioco, ...

IL TEMPO PASSA Fotogallery che rappresenta e ricorda il mondo del tennis brolese : Foto datate ma che rimangono attuali. Campionati e campioncini che sono cresciuti. Tornei internazionali e regionali. Personaggi noti, astri nascenti, alcuni 'volti' di sempre, che senza di loro ...

tennistavolo - Mondiali juniores Bendigo 2018 : Cina pigliatutto - tutti i titoli al Paese della Grande Muraglia : Si sono conclusi a Bendigo, in Australia, i Mondiali juniores di Tennistavolo: come lo scorso anno a Riva del Garda, la Cina ha monopolizzato la competizione, conquistando sette ori su sette. Le briciole al resto del mondo: in quattro circostanze finalista perdente è stato il Giappone (due individuali e due a squadre) in un’occasione la Russia, mentre per due volte l’atto conclusivo ha visto un derby cinese. Di seguito tutti i ...

Il caso Gimelstob imbarazza il Gotha del tennis americano : Il tennis fa quadrato, la federazione Usa fa quadrato, l’Atp Tour fa quadrato: il Gotha delle racchette difende Justin Gimelstob, yankee dal sorriso a 32 denti, figlio della ricca borghesia ebrea, grande speranza da junior ma dal povero pedigree in singolare una volta professionista. Due Slam in doppio misto accanto a Venus Williams, coach pittoresco, telecronista e membro del consiglio dei tennisti professionisti. Accusato, ora, di ...

tennis Serie A1 maschile : il TC Sinalunga al Vomero a caccia dell'impresa dell'anno : ... sia nel match di qualche giorno fa: sono in grado di fare la differenza elementi del calibro degli spagnoli Nicolas Almagro e Daniel Gimeno Traver, attuale numero 176 al mondo con un best ranking ...

Coppa del Re : Real Madrid tennistico - poker Betis : Con i match di oggi, si chiude la due giorni di Copa del Rey. Il Levante rischia, ma alla fine porta a casa la qualificazione vincendo negli ultimi dieci minuti la gara col Lugo. Decidono le reti di Coke e Dwamena. Il pareggio in trasferta con l’Eibar vale gli ottavi per il Gijon, che si porta sul 2-0 nel primo tempo con Jimenez e Perez, salvo poi vedersi rimontare da Cucurella e Charles. poker per Betis e Athletic Bilbao. I rivali ...

