Il Sindaco - Italian Politics 4 Dummies | il primo film de Le Iene sbarca in tv | ma è

(Di lunedì 17 dicembre 2018) È andato in onda questa sera, in prima serata su Italia 1, Il, il tanto discussodi Ismaele La Vardera prodotto da Davide Parenti e Claudio Canepari per la regia di Massimo Cappello, uscito lo scorso 26, 27 e 28 novembre nelle principali sale cinematografichee e da subito oggetto di numerose polemiche.Il docu-de Leracconta della campagna elettorale dell'inviato Ismaele La Vardera, candidatosi adi Palermo in lista civica lo scorso giugno 2017 e arrivato quarto alle elezioni dopo essere stato coinvolto in situazioni più o meno ombrose, tra cui anche una vera e propria compravendita di voti.A seguito dell'uscita delnei cinema - in oltre 230 sale in tutta Italia - e dopo 11 date da Como a Enna che hanno visto il giornalista in tour per raccontare del suo progetto a scuole e università che ne avessero fatto ...