Il sesso migliora la vita e la salute Anche negli anziani

(Di domenica 16 dicembre 2018) Ilfa bene, ormai è cosa risaputa. Modifica l’umore facendoci subito stare meglio, ci permette di sentirci più vicine al nostro partner e ci fa consumare calorie.Ebbene tutti questi vantaggi legati ai rapporti sessuali valgonoper gli over 65 anni.Non bisogna pensare infatti che a quest’età l’attività sessuale debba essere messa da parte, perché studi dimostrano proprio il contrario. Quindi se a vent’anni si inizia sperimentare e a quaranta si vive una maggiore consapevolezza, per gli over sessantacinque anni è un vero toccasana. Infatti non solo fa bene, mala qualità dellaUn recente studio, pubblicato sulla rivista Sexual Medicine, spiega che il contatto fisico di ogni tipo, dai baci al rapporto competo, agisce in maniera positiva sullae crea una tendenza ad essere propositivi nei confronti dellaA dirlo sono stati proprio ...