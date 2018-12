Il nuovo Pd di Zingaretti che riparte da Massimo D' Alema

Pd nel caos - nuovo partito per Renzi? Zingaretti : 'Spero non sia gioco macabro' : Il partito Democratico è ai minimi storici. A raccontarlo sono i numeri delle ultime elezioni e l'ascesa degli altri avversari politici che sembrano ormai prefigurare una stagione politica in cui la sinistra sarà costretta a rimontare. Per farlo servono strategie nuove che, per forza di cose, dovranno passare dall'elezione di un nuovo segretario che sappia dare nuova linfa a un movimento in difficoltà e che deve fronteggiare le diverse correnti ...

Primarie Pd senza favoriti - è tutto in alto mare : nuovo sondaggio "fa tremare" Zingaretti : Secondo un sondaggio Bidimedia pubblicato oggi, il mondo renziano converge compatto e con forza su Marco Minniti, e ora...

Nicola Zingaretti - il volto nuovo del Pd? Non mi sembra proprio : Sì, lo so, mi redo conto che denunciare i danni che il Pd ha fatto e continua a fare (dove governa) al nostro già Belpaese è un po’ come sparare sulla Croce rossa. Ma tant’è anche questo è il mio mestiere. Volgiamo dunque la nostra attenzione a una Regione guidata appunto dal Pd (che io chiamo “Poco democratici”) e da quel Nicola Zingaretti che si candida a futuro segretario del partito, inneggiando a un presunto rinnovamento nella politica. Lo ...

nuovo CINEMA ZINGARETTI : Non ha studi di posa ma, grazie al suo ciak, si gira al mondo del CINEMA una media di 17 milioni e 714 mila euro all'anno da parte della Pisana. Il cui conto al box office è di ben 124 milioni negli ...

Zingaretti lancia il nuovo Pd : 'le persone prima dei leader'. Renzi annuncia contromanovra : Al fianco del governatore del Lazio molti big e l'endorsement di Gentiloni. L'ex segretario il prossimo fine settimana alla Leopolda presenterà con Padoan una controproposta di legge di bilancio -

Nicola Zingaretti : “Con me un nuovo progetto per mandare a casa Lega e M5s” : Il Presidente della Regione Lazio lancia ufficialmente la sua candidatura alla guida del Partito Democratico e promette di "costruire un nuovo progetto per mandare a casa Lega e Movimento 5 Stelle", che "hanno tradito le promesse e stanno lasciando alle nuove generazioni un paese più povero e ingiusto".Continua a leggere

Zingaretti : a 'Piazza grande' stiamo costruendo il nuovo : Roma, 13 ott., askanews, - 'La bella notizia è che domani l'assemblea finale la dovremo tenere fuori, in piazza perché ci sarà il triplo delle persone che avevamo immaginato'. Così il presidente della ...

Pd - Zingaretti : 'E' ora di voltare pagina : oggi si costruisce il nuovo' : ... perché in una fase storica in cui due idee diverse si dividono e si contrappongono, deve seguirne una in cui 100 idee fanno un'unica politica. Vogliamo rigenerare una cultura politica fatta di ...

Zingaretti si candida per il Nazareno. Renzi di nuovo in corsa? Il governatore : serve discontinuità : Zingaretti ha parlato della sua candidatura anche come di "un bilancio: ho fatto esperienza con la politica estera, l'europarlamentare, l'amministratore - ha aggiunto - sono state esperienze ...