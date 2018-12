Il leader Ancelotti ha deciso che doveva calciare Milik

ilnapolista

(Di domenica 16 dicembre 2018) Calmo sì, macalmo, ma sempre. Carloconferma ancora una volta il suo spessore. Il Napoli ha 38 punti in classifica (uno in meno rispetto al campionato record dello scorso anno), viaggia a una media di 90 punti pur avendo disputato il terribile girone di Champions con Psg e Liverpool. Unlo riconosci sempre. Anche e soprattutto nei dettagli. Lo riconosci quando, all’indomani di un’eliminazione dura da digerire, schiera l’ennesima formazione inedita e fa accomodare in panchina i quattro moschettieri del Napoli degli ultimi sei anni: Hamsik (che è qui da più tempo), Insigne, Mertens, Callejon. Non era mai successo. Ma ilconosce la forza della sua squadra. Sa che ha una rosa di tutto rispetto e la fa ruotare. Ounas, per dire, è alla quarta partita da titolare in Serie A. Ha giocato, dopo sedici giornate, quattro volte i minuti ...