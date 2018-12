Il governo vuole far chiudere centinaia di giornali | il presidente della Repubblica

governo - Salvini 'Chi ci vuole mandare a casa rimarrà deluso'. Ma scoppia il caso Ecotassa : 'Leggo qualche giornale e sorrido: ma quanto dà fastidio alla vecchia politica e ai vecchi potenti che ci sia un Governo nuovo, che finalmente si interessa degli italiani e non dei poteri forti? ci ...

Il governo vuole tagliare i contributi all’editoria : Radio Radicale rischia la chiusura : Con un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle e approvato in Commissione Bilancio, l'esecutivo si appresta a diminuire progressivamente l'entità dei contributi all'editoria fino ad azzerarli completamente nel 2022. Per quanto riguarda Radio Radicale, si prevede la proroga di un anno della convenzione con il Mise per la trasmissione delle sedute del Parlamento ma con il dimezzamento da 10 a 5 milioni del corrispettivo economico.Continua a ...

governo - Di Maio smentisce 'M5s non vuole le dimissioni di Tria' : Squadra che vince non si cambia e Tria deve restare al ministero dell'Economia'. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a Radio24. 'La trattativa con la Ue la fanno Conte con Juncker e Tria con i ...

Gronda - Toti : «Il governo dica cosa vuole fare - il progetto è al Ministero» : Il governatore ligure: «Sono preoccupato per la Gronda di Ponente, il cui progetto giace in un cassetto del Ministero delle Infrastrutture»

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto» Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. 'La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo', ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. 'Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto». Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. «La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo», ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in...

Tav - scontro sugli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

Il governo vuole cancellare il fondo destinato alle cure sanitarie per gli immigrati : L'emendamento prevede che dal 2019 le Regioni potranno spendere anche per altri scopi i fondi finora vincolati a garantire l'assistenza sanitaria agli immigrati. Il fondo è finanziato con 30,99 milioni di euro vincolati, finora, all'assistenza sanitaria degli stranieri non iscritti al Ssn, soldi che dal prossimo anno, invece, qualora l'emendamento dovesse passare, sarebbero spendibili senza più alcun vincolo di spesa.Continua a leggere

governo danese vuole trasferire clandestini su un'"isola deserta" : Il Governo danese ha in questi giorni disposto il trasferimento su un''isola deserta' degli immigrati irregolari presenti sul territorio nazionale. In base al piano predisposto dalle autorità di ...

Manovra : Tria - 2 - 4% non è tabù. governo non vuole lo scontro con l'Ue : "E' stato dichiarato da più parti che il rapporto deficit-Pil al 2,4 non è un tabù". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a chi gli chiede se possa essere messo in discussione alla luce delle richieste dell'Ue. "C'e' la volontà di trovare soluzioni. Quello che non è in discussione è il fatto che vengano preservate le ...

Salvini - c'è chi vuole far cadere governo : ANSA, - ROMA, 30 NOV - Lavori in corso per far cadere il Governo? Forse da parte di qualche potere, "ma io quando prendo un impegno lo porto fino in fondo". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, ...

Il decreto Salvini è la conferma : il governo se ne frega di integrare - vuole creare l’emergenza : All'interno del pessimo decreto sicurezza c'è una scelta folle, su cui incomprensibilmente si è deciso di andare avanti a testa bassa, non ascoltando i rilievi degli addetti del settore, delle associazioni, degli operatori, e chiudendo la porta agli emendamenti e agli ordini del giorno dell'opposizione. Una decisione presa fregandosene della vita di centinaia di ragazzi minorenni.Continua a leggere

Pensioni : Opzione Donna - Cesare Damiano vuole chiarezza dal governo : Di recente Cesare Damiano è tornato a parlare di Pensioni. L'onorevole del Partito Democratico si è di nuovo soffermato su Opzione Donna, il regime sperimentale pensato per le lavoratrici che hanno raggiunto 35 anni di contributi con un età anagrafica inferiore a 60 anni. La proroga della misura è stata presa in considerazione nell'ultima Legge di Bilancio ma l'ex ministro del Lavoro continua a non fidarsi. Damiano ha abbracciato nel suo ...

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano» : «Rifare i conti», rinviare il momento dei «numerini» del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche...