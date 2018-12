Il fallimento della Cop24 sul clima | spiegato da Greenpeace

fallimento della farmacia Lupacciolu di Olbia - lo sfogo del dottore : 'Come è cambiata la mia vita' : Il caso della farmacia Lupacciolu di Olbia. La vicenda Lupacciolu è un caso complesso. Si va dalle presunte anomalie della banca che hanno portato al Fallimento della farmacia , agli episodi che si ...

ROMANO : TORNARE A PARLARE DI TERMOVALORIZZATORI SIGNIFICA TEORIZZARE IL fallimento della POLITICA : E non c'è scienza che tenga rispetto ad una inversione ad 'u' che qualcuno vorrebbe proporre per giustificare un ritorno ad un passato che certamente non ci appartiene. La Puglia non ha bisogno di ...

Puglia.ROMANO : TORNARE A PARLARE DI TERMOVALORIZZATORI SIGNIFICA TEORIZZARE IL fallimento della POLITICA : E non c'è scienza che tenga rispetto ad una inversione ad "u" che qualcuno vorrebbe proporre per giustificare un ritorno ad un passato che certamente non ci appartiene. La Puglia non ha bisogno di ...

Spazio : scoperta la causa del fallimento del lancio della Soyuz - una deformazione : scoperta la causa del fallimento del lancio della navicella Soyuz verso la Stazione Spaziale Internazionale ad ottobre: è stato provocato dalla “deformazione” di un sensore durante l’assemblaggio del razzo al Cosmodromo di Baikonur. I risultati della commissione di indagine sono stati resi noti in conferenza stampa da Oleg Skorobatov, uno dei leader della commissione istituita dopo l’incidente che ha costretto due ...

Nuovo Codice della crisi d'impresa : via la parola fallimento : Proprio per questo, nei giorni scorsi, il Ministero della Giustizia ha licenziato ed inviato ai due ministeri concertanti , Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle ...