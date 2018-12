IL CASO Dalla Cina al Sudafrica | le capitali dell' Aids che si nascondono

CASO asili nido - i genitori : "Amministrazione distante dalla realtà" : ... si richiamano ad una discutibile procedura burocratica per perdere ancora tempo e mancare di rispetto, una volta di più, a famiglie messe in seria difficoltà da una sciagurata gestione politica e ...

Il Comune di Lodi è stato condannato per il CASO dei bambini stranieri esclusi dalla mensa : ll Comune di Lodi è stato condannato per il regolamento che, tramite la richiesta di documenti difficili da reperire nei Paesi d'origine, aveva di fatto escluso i bambini extracomunitari dall'accesso alla mensa scolastica e agli scuolabus. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto tale condotta come "discriminatoria", accogliendo il ricorso presentato dall'Associazione studi giuridici sull'immigrazione ...

Scomparsa dalla casa del compagno - svolta nel CASO di Brenda : “Non può aver lasciato l’Italia” : "L'unico documento sparito da casa insieme a Brenda è il suo passaporto, ed è scaduto". Lo racconta a Fanpage.it Janaina Cesar, giornalista brasiliana in Italia. "Brenda non poteva lasciare l'Italia, ce lo ha confermato il viceconsole Ligia Garofalo". La donna è Scomparsa dalla casa del compagno nel Veronese lo scorso 18 luglio lasciando il cellulare, i documenti e la carta di credito.Continua a leggere

Ilary Blasi - una pausa dalla tv per “fare spazio” a Barbara D’Urso? La sua agenzia smentisce. E lei torna sul “CASO Corona” : “Nessun accordo - non mi presto a pagliacciate” : “Francesco all’inizio mi ha detto: ‘Quando ci sposiamo smetti di lavorare e ti dedichi alla famiglia’. L’ho guardato negli occhi e gli ho spiegato che avrei lavorato: forse c’era un pizzico di gelosia in quella richiesta. Ma ha capito che era una priorità e mi ha lasciato fare”, Ilary Blasi si racconta in un’intervista a Liberi Tutti, allegato del Corriere della sera. La carriera della conduttrice era iniziata molto presto: “In fondo ...

Miriam Leone/ Dalla vittoria a Miss Italia al CASO Weinstein : "Quando una donna dice no - vuole dire NO!" - IlSussidiario.net : Miriam Leone, l'intervista su Grazia, ecco cosa ne pensa delle molestie: 'No vuol dire no!'. L'attrice siciliana torna al cinema dal 13 dicembre.

Jane Alexander e la proposta di sesso a 3 al GfVip : il CASO svelato dalla Gialappa's : di Emiliana Costa Jane Alexander e la presunta proposta di sesso a tre. Su Leggo.it le ultime novità. L'attrice romana, reclusa nella casa del Grande Fratello Vip , ha raccontato agli altri inquilini ...

CASO Uliveto : dalla pubblicità dedicata al volley spariscono le giocatrici di colore - l'azienda replica : 'Una casualità' : Volevano ringraziare le azzurre per aver conquistato l'argento ai Mondiali di volley dedicando addirittura alle giocatrici una pubblicità. "Grazie! Una grande avventura vissuta insieme", queste le ...

Governo M5S-Lega sotto accusa : ‘Prima protesta venuta dalla scuola? Non è un CASO’ : dalla Buona Scuola renziana alla ‘Scuola in peggio‘ del ‘Governo del cambiamento…in peggio’. L’ex sottosegretario al Miur, Gabriele Toccafondi, in occasione di un suo intervento a Didacta, la mostra-convegno sul mondo dell’istruzione in corso a Firenze, non ha risparmiato le critiche nei confronti del Governo Movimento5stelle-Lega. Toccafondi: ‘Dilettantismo incosciente, non è un caso se la prima ...

Non solo Clavière - respingimenti continui dalla Francia. E la Procura indaga su un altro CASO di sconfinamento : Sotto i riflettori, adesso, c'è Clavière, ma i respingimenti dei migranti che tentano di raggiungere la Francia continuano anche altrove. E associazioni e organizzazioni che operano nei territori di confine rilevano pratiche non proprio rispettose dei diritti umani di coloro che provano a varcare le frontiere. Accade a Ventimiglia, per esempio, da anni frontiera calda, punto di ritrovo di quanti, arrivati in Italia, provano, di ...

Il CASO della calciatrice esclusa dalla sua squadra perché candidata con Salvini : Si è candidata nelle liste del Movimento civico maranese, alleato con la Lega di Salvini, e ci sta rimettendo la carriera di capitano sui campi di calcio femminile. Concetta 'Titty' Astarita, leader ...

Emma Bonino : "Il CASO Riace fa impazzire i populisti perché funziona. L'Europa? Può essere disfatta dalla miopia degli arruffapopoli" : "Il decreto sicurezza di Salvini viola le direttive europee". Emma Bonino, intervistata da La Repubblicava all'attacco del decreto simbolo della politica leghista."Palleggiarsi i migranti è inutile, per i paesi più esposti ai flussi significa far diventare i problemi migratori ingovernabili" aggiunge la leader radicale. La Bonino guarda all'europeismo di Macron con fiducia, non crede sia possibile chiudere gli aeroporti ai charter ...