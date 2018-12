Iago Falque | orgoglioso di questo Toro

Infortunio Iago Falque - tegola Torino : gli aggiornamenti : Infortunio Iago Falque – Si avvicina sempre di più la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per le zone alte e basse della classifica. La partita più interessante è sicuramente quella tra Torino e Juventus, derby sentitissimo che non ha bisogno di presentazioni. La Juventus ha intenzione di continuare la corsa allo scudetto mentre i granata pensano di avvicinarsi alla zone altissime della classifica, nelle ...

Torino - Iago Falque : “Sogno di vincere un trofeo in maglia granata. CR7? Un bene per la Serie A” : “Sogno di vincere un trofeo con la maglia granata. È difficile ma non impossibile, non ci poniamo limiti“. Queste le parole Iago Falque, fresco di rinnovo di contratto fino al 2022 con il Torino, in un’intervista a Goal.com. “Prolungare il contratto con il Torino – ha aggiunto l’attaccante spagnolo – è quasi una forma per concludere la mia carriera in granata. Sono molto contento, devo continuare ...

Torino - le cifre del rinnovo di Iago Falque : Il Torino ha ufficializzato nella giornata di ieri il rinnovo di Iago Falque fino al 2022. Come riporta La Gazzetta dello Sport , l'attaccante spagnolo guadagnerà 1,8 milioni di euro più bonus.

Torino - Iago Falque sarà granata fino al 2022 : La tanto attesa firma è arrivata: Iago Falque ha rinnovato il contratto con il Torino fino al 2022. Lo annuncia lo stesso fantasista spagnolo su Instagram. “Sono felice e orgoglioso – dice Falque – e, allo stesso tempo, sento la responsabilità di ripagare la fiducia che il presidente e i dirigenti del club hanno riposto in me. Grazie a tutti per il sostegno. Il meglio deve ancora arrivare”. L’attaccante, ...

Super Iago Falque e idee da Toro : stile Fofana : E, per dovere di cronaca, segnaliamo che è in corso anche una trattativa per prolungare il rapporto con Vittorio Parigini, brillantissimo con l'Under 21. Un esterno giovanissimo su cui molti club di ...

Torino - Iago Falque apre al rinnovo : “voglio stare qui” : Iago Falque ancora non rinnova col Torino, secondo lo spagnolo però dovrebbe essere solo questione di tempo “La volontà di rinnovare c’è, da parte mia e del club. Voglio stare qui, presto o tardi si farà“. Iago Falque apre in maniera decisa le porte al rinnovo col Torino, dopo che in estate le voci di mercato sono state molteplici. Sembrava infatti che il calciatore dovesse lasciare i granata, ma così evidentemente non ...

Sampdoria-Torino 1-4. Gol di Belotti - 2 - - Iago Falque - Izzo e Quagliarella : Orgoglio Torino , che sale in classifica a un punto dalla zona-Europa, , crollo Samp. Quarantadue giorni dopo l'ultimo sigillo, Belotti è tornato a segnare rompendo un digiuno che durava da 479' , ...

Torino - Iago Falqué : 'Partita sotto controllo' : Queste le parole di Iago Falqué, attaccante del Torino, dopo i primi 45' di Bologna-Torino: 'E' una partita molto importante - ha detto a Sky Sport - abbiamo iniziato bene . Abbiamo la partita sotto controllo, dobbiamo sfruttare le occasioni nella ripresa'.