Homeland 4 sbarca su 20 senza Brody e una nuova Carrie | la trama della stagione senza

(Di domenica 16 dicembre 2018)La cavalcata continua su 20 di Mediaset dove proprio da oggi, 16 dicembre, andrà in onda4. La primaserie tv cultDamian Lewis si prepara ad affrontare il pubblico italiano con il suo primo passaggio in chiaro e un nuovo inizio, in tutti i sensi.Alex Gansa ha lanciato4 sicuro che la forza del prodotto avrebbe reso il colpo dell'asdi Nicholasè così è stato, almeno agli inizi. Una, unaambientazione tra Afghanistan e Pakistan e niente piùimpiccato in Iran nel finaleterzaandato in onda la scorsa settimana proprio su 20.E adesso?Mathison, incinta di suo figlio, ha accettato un ruolo di comando in Afghanistan dove le forze armate USA si stanno smobilitando lasciano ai servizi segreti il compito di controllare la situazione. Tutto riprende da qui con quella che possiamo definire ...