Harvey Weinstein rivela | Jennifer Lawrence ha vinto l' oscar perché è venuta a letto

Eva Green e l'incontro da incubo con Harvey Weinstein : Tra le possenti grinfie di Harvey Weinstein, fino ad un anno fa tra i più potenti e temuti produttori di Hollywood poi denunciato da decine e decine di donne per molestie sessuali, ci finì a suo tempo anche Eva Green, Bond Girl che ha ricordato quanto accaduto dalle pagine di Vanity Fair.

L’attrice Paz de la Huerta ha denunciato Harvey Weinstein per stupro : L’attrice statunitense Paz de la Huerta ha denunciato l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein di averla stuprata due volte nel dicembre 2010 a New York; viste le sue richieste di lasciarla in pace, Weinstein avrebbe poi cercato di danneggiare la sua

Harvey Weinstein si dichiara innocente e vuole l'assoluzione : Accusato da decine e decine di donne di abusi sessuali, Harvey Weinstein non molla. L'ex potentissimo produttore hollywoodiano, accusato di stupro dalla nostra Asia Argento, continua a proclamarsi innocente, tanto da volere l'assoluzione.Poche settimane fa la denuncia dell'attrice Lucia Evans, che ha accusato Weinstein di averla obbligata a praticargli del sesso orale, è stata ritenuta contraddittoria da un giudice di Manhattan, che ha ...

Harvey Weinstein è stato accusato di aver aggredito sessualmente una ragazza di 16 anni : Sky News dice che da una nuova azione legale collettiva contro Harvey Weinstein risulta che l'ex produttore cinematografico abbia aggredito e molestato una ragazza di 16 anni. Si tratta dell'accusatrice più giovane di cui si ha per ora notizia.

Ashley Judd e Harvey Weinstein/ La denuncia di molestie dell'attrice è decaduta : Harvey Weinstein e le denunce lanciate da Ashley Judd: un giudice della California ha fatto decadere l'accusa di molestie sessuali da parte dell'attrice (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:35:00 GMT)

Harvey Weinstein e Asia Argento/ Dalle molestie alla persecuzione : ha pagato Jimmy Bennett? : Harvey Weinstein, chi è? Il produttore cinematografico è famosissimo, di recente però alcune accuse verso di lui hanno scosso il mondo. Ne parlerà Asia Argento a Canale 5. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 09:27:00 GMT)

Una delle accuse di violenza sessuale contro Harvey Weinstein è stata ritirata : Una delle sei accuse di violenza sessuale contro l'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stata ritirata dai pubblici ministeri di New York. L'accusa riguardava Lucia Evans, una consulente di marketing, che aveva raccontato di essere stata costretta a fare un