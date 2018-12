Governo' Il governo andrà avanti | non riescono a farci litigare' | Salvini

Governo - Di Maio : 'Ore importanti per la manovra. Non cedere alle provocazioni' : Mentre sulla manovra si moltiplicano i punti di frizione tra Lega e M5s, il vicepremier e capo politico dei 5 stelle Luigi di Maio invita a mantenere il sangue freddo per portare a casa la legge di ...

Giorgia Meloni e il ribaltone - così gela Silvio Berlusconi : 'Quando cadrà il Governo' : Alla Camera e al Senato si parla solo di 'ribaltone' e di ' responsabili M5s ' ma Giorgia Meloni , gela gli entusiasmi di Silvio Berlusconi : 'Non mi appassiona il tema di quando finisce o no - spiega ...

"Il Governo vuole far chiudere centinaia di giornali - il presidente della Repubblica impedisca questo colpo di spugna" : Una pagina intera su quotidiani e periodici nazionali e locali per rivolgere un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È l'iniziativa lanciata oggi (e che proseguirà nei prossimi giorni) dalla File, Federazione Italiana Liberi Editori. Nel mirino un emendamento del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, segnalato dal governo e quindi fatto proprio dalla maggioranza, alla legge di Bilancio in ...

Berlusconi agli azzurri : "Tenete duro - tra poco torneremo al Governo" : "Con Forza Italia stiamo mobilitando il partito in tutto il Paese. Oggi sono a Perugia, domani sarò a Napoli, poi a Reggio Calabria. Dobbiamo raccontare ai cittadini che cosa è successo, perché con questa manovra sono stati sprecati 300 miliardi per arrivare al punto dove si era partiti".Antonio Tajani è di nuovo in campo per una nuova tappa del suo tour per l'Italia. In Umbria per il concerto di Natale di Assisi e un incontro con la giunta ...

Con le parole si può vincere - ma poi anche morire - caro Governo - Milano Post : Quando le parole diventano suoni e poi fastidiosi echi senza significato, quelle parole sono l'evidenza del fallimento. Eppure molte volte la politica si è affidata alle parole e a chi dimostrava convinzione, determinazione, ma scriveva nell'acqua le illusioni con la retorica e la maestria di un attore imPostato che recita ad effetto. ...

Pensioni - finestre e divieto di cumulo Tutte le regole per la nuova «Quota 100» Il Governo sulla corda : l’Ue non forzi : Dopo la revisione al ribasso del deficit per il negoziato con la commissione europea, diversi paletti per contenere la spesa nel 2019. Il nodo risorse per gli anni successivi.

Manovra - scontro Lega-M5s : in serata vertice di Governo : E' previsto in serata un nuovo vertice di governo per superare i nodi legati alla Manovra. L'incontro si terrà a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Il Governo sulla corda : c'è fiducia - l'Unione europea non esageri : «L a situazione è fluida, se pensano di tenerci sulla corda per motivi politici si rischia che salti tutto. Abbiamo già fatto tanto, l'Europa non deve forzare, ma c'è fiducia». Questo dicono fonti di ...

Sri Lanka - il premier si dimette per mettere fine alla crisi di Governo : La crisi politica Il 27 ottobre 2018 il presidente Maithripala Sirisena ha rimosso dalla carica di primo ministro Ranil Wickremesinghe e ha nominato al suo posto Mahinda Rajapaksa, già premier dal ...

Domenica vertice di Governo sulla manovra. Sull'ecotassa nessun braccio di ferro : Domani sera è previsto un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli, anche per affrontare alcuni temi dirimenti sulla manovra. Secondo fonti di Palazzo Chigi, sull'ecotassa non c'è alcun braccio di ferro. ...

