Golf – Open day | oltre 700 presenze al Marco Simone Golf & Country Club | sede della

Golf – Road to Rome 2022 : il 16 dicembre open day al Marco Simone Golf&Country Club : Domenica il circolo che ospiterà la Ryder Cup 2022 aprirà le porte per una giornata di prova gratuita del Golf e accoglierà il trofeo ufficiale. In programma anche una Pro Am e un Percorso Salute con check-up medici Alla scoperta del Golf nella futura casa della Ryder Cup 2022. Il 16 dicembre con l’open Day della Federazione Italiana Golf il Marco Simone Golf&Country Club di Guidonia Montecelio aprirà le porte dalle ore 10 alle ore ...

Golf - Eurotour – Nel South African Open domina Louis Oosthuizen : out al taglio gli italiani : Louis Oosthuizen domina il South African Open: il sudAfricano si impone davanti al francese Langasque. Out al taglio gli italiani in gara Il sudAfricano Louis Oosthuizen (266 – 62 70 67 67, -18) ha letteralmente dominato nel South African Open che ha vinto con sei colpi di vantaggio sul francese Romain Langasque (272, -12). Il torneo, organizzato in combinata tra European Tour e Sunshine Tour, si è disputato sui due percorsi del ...

Golf – South African Open : Schwartzel leader - tutti out gli azzurri : Eurotour: nel South African Open Schwartzel leader, azzurri out. I sudAfricani grandi protagonisti con cinque giocatori tra i primi nove in classifica Charl Schwartzel è il nuovo leader con 130 (67 63, -12) colpi del South African Open, torneo in combinata tra European Tour e Sunshine Tour che si sta svolgendo con la partecipazione di 240 concorrenti sui due percorsi del Randpark GC (Firethorn Course, Bushwillow Course, entrambi par 71), ...

Golf – South African Open : Oosthuizen subito super - Migliozzi migliore azzurro : Eurotour: nel South African Open parte forte Oosthuizen, 46° Migliozzi. Secondi Kitayama e Muthiya. Oltre metà classifica Gagli, Manassero, E. Molinari e Bergamaschi Guido Migliozzi, 46° con 69 (-2) colpi, ha realizzato il miglior score tra i cinque azzurri in gara nel South African Open, torneo in combinata tra European Tour e Sunshine Tour che si sta svolgendo con la partecipazione di 240 concorrenti sui due percorsi del Randpark GC ...

Golf – African Open - ben 5 azzurri alla competizione : Sono E. Molinari, Manassero, Gagli, Migliozzi e Bergamaschi gli azzurri che disputeranno l’African Open. In campo anche Els, Schwartzel e Oosthuizen Prima delle due tappe consecutive in Sudafrica per l’European Tour che anticipano la pausa invernale. Sul percorso del Randpark GC, a Johannesburg, si disputa il South African Open (6-9 dicembre) al quale prendono parte cinque azzurri: Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Lorenzo Gagli, ...

Golf - European Tour 2019 : al Mauritius Open in testa Kurt Kitayama dopo il secondo round - tutti fuori i cinque azzurri in gara : Presso il Four Season Golf Club di Beau Champ (Mauritius) si è concluso il secondo giro dell’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita. Al comando si è portato lo statunitense Kurt Kitayama, a -14 per il torneo. Il 25enne americano ha chiuso in 65 colpi ripetendo lo score di ieri, nonostante un doppio bogey in avvio (alla buca 2), e mettendo a segno ben nove birdie. Il Golfista nato in California ha conquistato la possibilità di giocare sullo ...

Golf - Eurotour – Paratore scala la classifica dell’Australian PGA Championship : nel Mauritius Open azzurri ko dopo 2 giri : Renato Paratore scala la classifica dell’Australian PGA Championship: nel Mauritius Open azzurri ko dopo 2 giri Con un ottimo recupero Renato Paratore è salito dall’81° al 41° posto con 143 (73 70, -1) colpi nell’Australian PGA Championship, torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA of Australia, che si sta svolgendo sul percorso del RACV Royal Pines Resort (par 72) a Benowa, sulla Gold Coast nel Queensland in ...

Golf – Afrasia Bank Mauritius Open : Perez e Chikkarangappa al comando - azzurri oltre metà classifica : Eurotour: coppia al vertice a Mauritius, 33° Bergamaschi. All’Afrasia Bank Mauritius Open comandano Victor Perez e S, Chikkarangappa. oltre metà classifica gli altri azzurri Il francese Victor Perez e l’indiano S. Chikkarangappa guidano con 64 (-8) colpi la classifica dell’Afrasia Bank Mauritius Open, torneo organizzato da European Tour e Sunshine Tour in svolgimento sul percorso del Four Seasons GC Mauritius at Anahita (par 72), a ...

Golf - Eurotour – Quintetto azzurro all’Afrasia Mauritius Open : Tutto pronto per l’Afrasia Mauritius Open: difende il titolo il sudafricano Dylan Frittelli. Inaugurano la ‘carta’ Migliozzi e Bergamaschi Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Lorenzo Gagli, Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi saranno sul percorso del Four Seasons GC Mauritius at Anahita, a Beau Champ nell’isola di Mauritius, per partecipare all’Afrasia Bank Mauritius Open (29 novembre-2 dicembre), gara in calendario nell’European ...