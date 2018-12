Golf | European Tour 2019 | tra i due David emerge Lipsky su Drysdale all’Alfred Dunhill

Golf - European Tour 2019 : Scott Jamieson si porta in testa nel terzo giro all’Alfred Dunhill Championship - Guido Migliozzi 41° : Restano soltanto 18 buche alla conclusione del 2018 per lo European Tour di Golf. A Malelane (Sudafrica) è infatti in corso di svolgimento l’ultimo torneo dell’anno solare, l’Alfred Dunhill Championship. Dopo tre giri, al comando della classifica si è portato lo scozzese Scott Jamieson, autore di un terzo round in 68 colpi sul par 72 del Leopard Creek Country Club. Il 35enne di Glasgow ha vissuto una giornata decisamente ...

Golf - European Tour 2019 : David Lipsky balza al comando dell’Alfred Dunhill Championship - Guido Migliozzi unico italiano a superare il taglio : Si è concluso anche il secondo giro a Malelane (Sudafrica), dove è in corso di svolgimento l’Alfred Dunhill Championship, ultimo torneo dell’anno per lo European Tour 2019. Dopo le prime 36 buche sul par 72 del Leopard Creek Country Club, si è portato al comando lo statunitense David Lipsky. Il 30enne Golfista americano (una vittoria sul circuito europeo, nel 2014) ha guadagnato la testa della classifica, con un -8 complessivo, ...

Golf - European Tour 2019 : Oliver Bekker in testa all’Alfred Dunhill Championship con vari big a inseguire - Migliozzi e Gagli migliori italiani : L’ultimo torneo dell’anno, l’Alfred Dunhill Championship di Malelane, in Sudafrica (che non va confuso con l’altro torneo, dal nome leggermente diverso, che si gioca in Scozia), vede al comando, dopo il primo giro, un padrone di casa: è Oliver Bekker. 34 anni compiuti due giorni fa, Bekker guida dopo aver girato in 66 colpi, sei sotto il par 72 del Leopard Creek Country Club, con sette birdie e un bogey. Al secondo posto ...

Golf - Francesco Molinari Golfista dell’anno dell’European Tour! L’azzurro sarà insignito del Collare d’Oro dal CONI : Il giusto coronamento per una stagione da incorniciare: Francesco Molinari è stato nominato Golfista dell’anno dall’European Tour e sarà anche insignito dal CONI del Collare d’Oro al Merito Sportivo il 19 dicembre, nella stessa cerimonia che vedrà Gian Paolo Montali (dg del Progetto Ryder Cup 2022) premiato con la Palma d’Oro al Merito Tecnico per quanto ottenuto alla guida della Nazionale italiana di volley. Va ricordato che ...

Golf – Francesco Molinari collare d’oro e Golfista dell’anno European Tour : Molinari, nominato oggi a Londra dall’European Tour Golfista dell’anno, il 19 dicembre riceverà il collare d’oro al Merito Sportivo. Il Coni premierà anche Gian Paolo Montali con la Palma d’oro al Merito Tecnico per i successi alla guida dell’Italvolley Francesco Molinari sarà fra gli atleti che riceveranno il collare d’oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza dello sport italiano. Un premio che rappresenta un motivo di orgoglio per ...

Golf - European Tour 2019 : Louis Oosthuizen trionfa con ampio margine sulla concorrenza al South African Open : È il sudAfricano Louis Oosthuizen il vincitore del South African Open hosted by the City of Johannesburg, penultimo appuntamento del 2018 per lo European Tour di Golf. Sul par 71 del Firethorn Course del Randpark Golf Club, il 36enne nato a Mossel Bay si è imposto con uno score complessivo di -18, rifilando ben sei colpi di distacco al secondo in classifica. L’atleta di casa ha chiuso al primo posto anche il quarto round dopo essere stato ...

Golf - European Tour 2019 : Louis Oosthuizen si riprende il comando del South African Open : Dopo i primi due giri divisi tra Bushwillow Course e Firethorn Course, il South African Open hosted by the City of Johannesburg si ferma proprio su quest’ultimo percorso per le ultime due giornate. Il terzo giro vede ritornare al comando Louis Oosthuizen, che era stato spodestato ieri da Charl Schwartzel in una lotta tra padroni di casa. Il trentaseienne nato a Mossel Bar si è ripreso la testa con un giro in -4, che lo porta a un totale di ...

Golf - European Tour 2019 : Charl Schwartzel balza al comando del South African Open - nessun italiano riesce a superare il taglio : Si è concluso anche il secondo giro sul par 71 del Randpark Golf Club di Johannesburg dove è in corso il South African Open hosted by the City of Johannesburg. I numerosi partecipanti sono stati suddivisi in due percorsi: il Firethorn Course e il Bushwillow Course. Dopo le prime 36 buche in testa alla classifica è salito il sudAfricano Charl Schwartzel, autore di un giro eccezionale chiuso in 63 colpi sul Bushwillow. L’atleta di casa, ...

Golf - European Tour 2019 : al South African Open comanda Louis Oosthuizen - italiani in chiaroscuro : Si è concluso un primo giro particolarmente affollato del South African Open hosted by the City of Johannesburg, al Randpark Golf Club della città più popolosa del Sudafrica: i partecipanti al torneo, infatti, sono oltre duecento, divisi su due percorsi, il Firethorn e il Bushwillow. Dopo questa prima giornata, il leader è un ben conosciuto uomo di casa: si tratta di Louis Oosthiuzen, che sul par 71 del Bushwillow Course ha messo a segno nove ...

Golf - European Tour 2019 : alle Mauritius vince Kurt Kitayama davanti a Pavon : L’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita ha eletto da poco il suo quarto vincitore: dopo George Coetzee nel 2015, Jeung-hun Hwan (unico non sudafricano, essendo sudcoreano) nel 2016 e Dylan Frittelli nel 2017, si iscrive all’albo d’oro l’americano Kurt Kitayama, che ha girato in 268 colpi per un totale di 20 sotto il par. A prendersi la seconda posizione congiunta sono il francese Matthieu Pavon e l’indiano ...

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith si aggiudica l’Australian PGA Championship - Renato Paratore chiude 19° : Duello appassionante tra gli australiani Cameron Smith e Marc Leishman nell’ultimo giro dell’Australian PGA Championship. Sul par 72 del RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia), i due padroni di casa hanno dato vita ad un quarto round emozionante e ricco di colpi di scena. Cameron Smith è riuscito a difendere il titolo conquistato già lo scorso anno ottenendo la terza vittoria in carriera, la seconda sullo European ...

Golf - European Tour 2019 : alle Mauritius assieme al comando Harding e Kitayama con tre colpi sul trio in terza posizione : Oltre il Madagascar, alle Mauritius, si è chiuso il terzo giro dell’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita. L’americano Kurt Kitayama, già ieri leader della classifica, è stato raggiunto a quota -16 dal sudafricano Justin Harding, autore di un giro in -8 sul par 72 del Four Seasons Golf Club con otto birdie: si tratta della anche della miglior prestazione odierna. Harding è a caccia della sua prima vittoria sull’European Tour, ...

Golf - European Tour 2019 : Cameron Smith guida l’Australian PGA Championship dopo tre giri - Paratore 47° : dopo tre giri dell’Australian PGA Championship, torneo che si gioca al RACV Golf Pines Resort di Gold Coast, nel Queensland, e che fa parte sia dell’European Tour che del PGA Tour of Australasia, al comando c’è un padrone di casa, Cameron Smith. Già vincitore lo scorso anno, il venticinquenne di Brisbane allunga con una giornata da 67 colpi (5 birdie, totale di -14) sul connazionale Marc Leishman, secondo a -11 (-3 odierno), ...