Global Compact | scontri a Bruxelles per firma accordo Il Papa lo difende | “Sia

Migranti : Papa Francesco appoggia il Global compact - "sia un riferimento" : Papa Francesco appoggia il Global compact. "La settimana scorsa - ha detto dopo l'Angelus - è stato approvato a Marrakech, in Marocco, il Patto Mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, che intende essere un quadro di riferimento per la comunità internazionale. Auspico pertanto che essa, grazie anche a questo strumento, possa operare con responsabilità, solidarietà e compassione nei confronti ...

Jovanotti a Propaganda Live canta il Global Compact di Giorgia Meloni e racconta il rapporto con la trap (video) : In una lunga ospitata piena di sorprese, Lorenzo Jovanotti a Propaganda Live ha regalato un momento di comicità in musica esibendosi con la band del programma in una performance decisamente inedita. Ospite dell'ultima puntata dell'anno venerdì 14 dicembre, Jovanotti ha fatto il suo ingresso in studio su un tweet di Salvini che lo citava, per poi esibirsi dal vivo con la resident band dello show satirico de La7, la "Propaganda Orkestra" su un ...

Global Compact - il testo di Giorgia Meloni diventa una hit : canta Jovanotti

Giorgia Meloni avvisa Salvini su Global Compact ed elezioni regionali : 'Sa bene che noi possiamo liberarlo dal M5S' : A Roma, al Campidoglio, per adesso dice di non voler pensare , anche se la Capitale è e resterà un suo chiodo fisso, nel bene e nel male, . Giorgia Meloni è divisa tra le regionali e le europee, ...

Migranti - Global Compact firmato 'in anticipo'/ 164 Paesi sottoscrivono testo Onu : Conte e Trump assenti : Global Compact dell'Onu: Migranti, firma di 164 Paesi in Marocco, mancano per ora Italia, Usa e i membri di Visegrad. L'Italia attende il voto in Parlamento

Governo irresponsabile - firmare il Global Compact poteva aiutare l'Italia : "Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera". Questa frase di Pablo Neruda dà il senso di quella che era l'atmosfera a Marrakech, in Marocco, nei giorni precedenti il vertice delle Nazioni Unite convocato per parlare di migrazioni. L'atmosfera non era per nulla rassegnata, ma si percepiva una grande determinazione a difendere i diritti umani oggi sempre più sotto attacco. Primo fra tutti quello a migrare.Io ...

In Belgio il Global Compact divide il governo e rafforza l’estrema destra : Il primo ministro Charles Michel ha aderito alla proposta Onu sui migranti e i nazionalisti hanno lasciato il governo. Il nuovo esecutivo è più fragile del precedente. Leggi

Global Compact e sgomberi - in Italia salvare e aiutare vite umane sta diventando un crimine : Le settimane che hanno preceduto il vertice di Marrakech sul Global Compact sono state caratterizzate da giorni particolarmente bui per la sorte dei migranti e rifugiati in tutto il mondo. Mentre Medici Senza Frontiere (MSF) si trovava costretta a chiudere le attività della nave Aquarius, a causa di una campagna avviata dal governo Italiano e supportata da altri stati europei per delegittimare, diffamare e ostacolare le organizzazioni ...

Global Compact - tutti i dubbi dei Paesi che hanno detto no al documento Onu : Il Global Compact on Migration, il patto delle Nazioni unite sulle migrazioni, è stato adottato a Marrakesh, davanti ai leader di 164 Paesi. L’adozione è arrivata durante la conferenza Onu, nonostante le critiche di forze nazionaliste e contrarie alle migrazioni e dopo che vari Paesi si sono opposti o sfilati, tra cui gli Stati Uniti e l’Italia. Il Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration contiene 23 linee guida con cui ...

Global Compact - fuga da Marrakech. L'Italia sotto accusa sui diritti umani : La sedia italiana è rimasta vuota. Desolatamente vuota. fuga da Marrakech e da un impegno condiviso da 164 Paesi. Tra questi, non c'è L'Italia. C'era la cancelliera tedesca Angela Merkel, e altri capi di Stato e di Governo che hanno detto sì all'adozione del Global Compact per un patto mondiale per la gestione "sicura, ordinata e regolare" dei flussi migratori. Di quel patto L'Italia non fa parte. "Noi non dobbiamo ...

Merkel sfida i populisti : 'L'Ue ha bisogno di migranti'. E firma il Global compact" : Si tratta di un testo con 23 linee guida che mirano a 'evitare sofferenze e caos' nelle migrazioni nel mondo. Il motivo per cui diversi Paesi europei , come Polonia e Austria, hanno annunciato la non ...