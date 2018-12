Gli incidenti del fine settimana | scontro tra auto a Trapani | auto si ribalta a Campobello

L'Anm e Gli incidenti fantasma : finte cadute su bus e metrò : Lotta senza quartiere delL'Anm agli incidenti fasulli. Ma mentre diminuiscono fortemente i sinistri sui bus, sui quali ci sono controlli sempre più serrati degli uffici legali e dei centri antifrode ...

Europa League – Incidenti a Roma - coprifuoco per i milanisti ad Atene : il calcio è diventato guerriGlia urbana : Europa League, Lazio e Milan giocheranno questa sera contro Eintracht ed Olympiacos, nel frattempo i soliti scontri vanno in scena Quest’oggi, dopo la due giorni di Champions, spazio alle gare di Europa League. Lazio e Milan saranno impegnate rispettivamente all’Olimpico contro l’Eintracht di Francoforte e ad Atene contro l’Olympiacos. In entrambi i casi le ore che precedono l’incontro sono state condizionate ...

L'esplosione della Salaria non è un caso : negli ultimi mesi moltiplicati Gli incidenti dovuti ai trasporti pesanti o eccezionali : La recente esplosione sulla Salaria, che ha provocato due vittime, non è un caso. Sono sempre di più infatti gli incidenti e le tragedie sfiorate sulle autostrade italiane a causa dei tir con trasporti pesanti o eccezionali.Solo sulla rete autostradale italiana, si registra una media annuale di oltre 200 milioni di transiti di camion di grandi dimensioni, a 4 e 5 assi. A riportarlo sono gli ultimi dati ufficiali sul traffico. Un ...

I virus uccidono più deGli incidenti : I virus uccidono più degli incidenti, soprattutto negli ospedali, dove negli ultimi anni hanno causato moltissime morti. Lo rivela un nuovo studio diffuso dal Centro Europeo Malattie Infettive (ECDC) che ha stimato la presenza in Europa di 530 mila contagi l’anno per un’infezione contratta dopo il ricovero. I decessi sono stati oltre 7800, ossia il doppio rispetto alle morti dovute ad incidenti stradali. Arrivare in ospedale spesso ...

Lavoro - strage continua : in 10 mesi 945 morti. Aumentano anche Gli incidenti : Di Lavoro si continua a morire . Lo dice l' Inail secondo cui i casi di infortunio denunciati nei primi dieci mesi dell'anno sono stati 534.605 , in aumento dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del ...

Trentino - sci : un software per ridurre Gli incidenti sulle piste : Trento , askanews, - La prudenza di chi va sugli sci è fondamentale. E le nuove tecnologie possono aiutare in modo concreto e sempre più efficiente quantomeno a organizzare meglio soccorsi e ...

Il gigante Medtronic : miGliaia di incidenti e maxi-affari in Italia tra corruzione ed evasione : L'inchiesta Implant Files del consorzio Icij documenta però che questo colosso dell'industria sanitaria è stato accusato dalle autorità, in diversi paesi del mondo, di frodi milionarie alla salute ...

River-Boca : Superclasico ancora in dubbio dopo Gli incidenti : Non è la fine del mondo, è la finale della Libertadores". È intervenuto anche Alejandro Domingues, presidente della Conmebol: "Non possiamo tollerare la violenza, a calcio si vince con il pallone e ...

Il Superclasico River-Boca rinviato dopo Gli incidenti - grande tensione al Monumental : La decisione più razionale è stata presa quando in Italia era già notte: il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors è stato rinviato di 24 ore. La finale di ritorno della Coppa Libertadores si sarebbe dovuta giocare sabato alle 17 (le 21 ora italiana), ma dopo gli incidenti nei pressi dello stadio Monumental, con l'assalto al pullman del Boca Juniors, le istituzioni calcistiche argentine, in accordo con la Fifa, hanno deciso per il rinvio di ...

Mezzi pesanti coinvolti nel 7 per cento deGli incidenti : La Spezia - Grande partecipazione delle imprese dell'autotrasporto alla tavola rotonda organizzata da Cna Fita sulla sicurezza stradale questa mattina nella Sala Marmori della Camera di Commercio ...

Gilet gialli suGli Champs-Élysées ora verso Eliseo. Incidenti nella roccaforte di Le Pen : Nel secondo weekend di protesta i Gilet gialli marciano sul simbolo glamour di Parigi, l'Avenue degli Champs-Élysées per protestare contro l'aumento delle tasse sui carburanti deciso dal governo. ...

