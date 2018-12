Giulia De Lellis tradita da Irama? Lei risponde così sui social | «Ridammi il cuore»

Andrea Damante stupisce su Giulia De Lellis e fa un annuncio : Giulia De Lellis: Andrea Damante parla del loro lavoro da single Andrea Damante intervistato da Tv Blog riguardo al suo nuovo lavoro ha parlato anche di Giulia De Lellis, ma non ha menzionato affatto l’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne rispondendo alla domanda se fosse per caso preoccupato che la fine della relazione con Giulia potesse ripercuotersi negativamente anche sulla sua carriera tv ha stupito tutti, affermando che non ...

Giulia De Lellis scaccia via i gossip sul tradimento di Irama : 'Ridammi il cuore' : Il gossip sulla notte che Irama avrebbe passato in compagnia di una ragazza, che non è Giulia De Lellis, sembra non aver minimamente turbato l'influencer che, nelle scorse ore, ha pubblicato un dolcissimo scatto nel quale è abbracciata al cantante. 'Ridammi il cuore', è questa la didascalia che ha scritto la romana sotto alla foto che la vede teneramente stretta alla sua dolce metà dopo il concerto che lui ha fatto a Milano sabato 15 ...

Andrea Damante a Blogo : "Io super single. Giulia De Lellis? Lavora anche senza di me" : Intervistato da TvBlog in occasione del suo debutto da conduttore di MTV 18 OF ‘18, la classifica delle 18 migliori canzoni che ci hanno accompagnato nel corso del 2018 in onda stasera, domenica 16 dicembre alle 20 su Mtv (canale 130 di Sky), Andrea Damante ha parlato anche della sua situazione sentimentale e della sua ex Giulia De Lellis. Il dj e produttore veronese si è dichiarato "super single" nonostante sia stato recentemente ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis : “siamo come in Dawson’s Creek” : Dopo due anni d'amore, e milioni di follower Instagram, è da tempo tutto finito tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Se quest'ultima ha ritrovato l'amore al fianco di Irama, Damante ha più volte ribadito di essere single.Ma è dalle pagine dell'ultimo numero di Vanity Fair che Andrea è tornato a parlare della storia che fu, paragonando il loro amore ad una serie tv molto celebre.prosegui la letturaAndrea Damante e Giulia De Lellis: ...

Uomini e Donne - Irene Capuano 'contestata' : imita Giulia De Lellis anche nel look : Da Luigi Mastroianni è stata definita "Giulia De Lellis 2.0", ma Irene Capuano non sta facendo nulla per far cambiare idea al suo tronista del cuore. Durante la messa in onda della sua esterna di chiarimento con il siciliano a Uomini e Donne, la romana ha sfoggiato un look che a tanti spettatori ha ricordato proprio quello proposto dalla popolare influencer quando corteggiava Andrea Damante. Che sia stato voluto o no, dunque, la ragazza ha ...