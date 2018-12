Giro d' Italia 2019 | Dumoulin ci sarà | Voglio essere ancora protagonista

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 2 Viadana passa in testa - il Valorugby vince il big match : Oggi si sono disputate le gare della quarta giornata del Girone 2 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento, con il Viadana che batte per 47-15 la Lazio e passa in testa con una lunghezza di margine sul ValoRugby, che supera di misura (21-18) I Medicei, ora al terzo posto. Di seguito risultati e classifica della terza giornata: Girone 2 Risultati Viadana-Lazio 47-15 ValoRugby-I Medicei 21-18 Classifica Viadana ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali e Tom Dumoulin al via : quali big parteciperanno? Che battaglia per la maglia rosa : Vincenzo Nibali e Tom Dumoulin, sono queste le grandi certezze per il Giro d’Italia 2019. Mancano praticamente cinque mesi al via della Corsa rosa ma si pensa già a quali potrebbero essere i grandi protagonisti sulle nostre strade, per il momento sono arrivate due chiare conferme: lo Squalo dello Stretto e la Farfalla di Maastricht andranno a caccia del Trofeo Senza Fine, la corsa a tappe di tre settimane si preannuncia estremamente ...

Giro d’Italia 2019 : al via ci sarà Tom Dumoulin. L’olandese disputerà la Corsa Rosa : Va ad arricchirsi di fenomeni la startlist del Giro d’Italia 2019, che scatterà il prossimo 11 maggio con una cronometro in quel di Bologna. Dopo Vincenzo Nibali, ad annunciare la sua presenza alla Corsa Rosa è Tom Dumoulin: l’olandese della Sunweb torna a disputare il primo grande Giro stagionale dopo la seconda piazza di questa stagione ed il trionfo del 2017. “Ne abbiamo discusso a lungo, l’obiettivo principale per il ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 1 Valsugana batte Verona e ritorna al comando : Oggi si sono disputate le gare del Girone 1 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con Valsugana che in casa batte per 31-12 Verona e ritorna in testa alla classifica. Gli scaligeri restano infatti a quota 12, mentre i patavini ora comandano con 14 punti. San Donàperde per 19-10 in trasferta con Mogliano e dice addio ai sogni di gloria. Di seguito risultati e classifica della quarta giornata: Girone 1 ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Mi mancava il Giro d’Italia e torno per vincerlo. Ho la competizione dentro di me” : Un campione è questo, prendere o lasciare. Vincenzo Nibali lo è a tutti gli effetti e la notizia di ieri stupisce ma fino ad un certo punto. Il corridore nostrano, nonostante le sue 34 primavere, ha fatto la sua scelta: partecipare nel 2019 al Giro d’Italia e al Tour de France. Si preannuncia un’annata decisamente impegnativa per il siciliano che però ama le sfide e le vive con passione. Pertanto, per la terza volta in carriera, lo ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Basket femminile - Europei 2019 : le avversarie dell’Italia nel Girone C e le prospettive. Incombe l’ottavo contro una squadra del gruppo di ferro : Con lo svolgimento del sorteggio dei gironi degli Europei femminili di Basket 2019, si sono scoperte le carte relative ai destini di ciascuna squadra nazionale delle sedici che saranno in gara tra Serbia e Lettonia nelle date che vanno dal 27 giugno al 7 luglio. L’Italia inizierà la sua avventura dalla città serba di Niš, che si trova a 240 km da Belgrado. Le avversarie saranno Turchia, Ungheria e Slovenia. Andiamo a scoprire qualcosa di ...

I programmi di Nibali : 'Voglio vincere il terzo Giro d'Italia' : Roma, 12 dic., askanews, - L'obiettivo di Vincenzo Nibali per il 2019 sarà quello di vincere il terzo Giro d'Italia. Lo ha detto lo stesso 34enne corridore siciliano, simbolo del ciclismo azzurro in ...

Giro d'Italia 2019 - Vincenzo Nibali conferma sua partecipazione. Sarà al via anche del Tour de France : Ricordiamo che è il secondo italiano dopo Gimondi ad aver vinto Giro, 2013-2016,, Vuelta, 2010, e Tour, 2014,, un'impresa riuscita a solo 7 corridori al mondo. Oltre alla Milano Sanremo, 2018, ha ...

Ciclismo - Nibali : 'L'anno prossimo farò Giro d'Italia e Tour' : TORINO - 'L'anno prossimo farò il Giro d'Italia e il Tour ' . Vincenzo Nibali , il corridore che viene da un'isola, la Sicilia, ha scelto un'altra isola, quella di Hvar, Crozia,, per dichiarare gli ...

Eurobasket Women 2019 – Italia nel Girone C : date dei match delle azzurre e programma delle fasi eliminatorie : Eurobasket Women 2019, il sorteggio oggi a Belgrado: azzurre nel Girone C con Turchia, Slovenia e Ungheria: ecco calendario dei match e delle fasi finali Turchia, Slovenia e Ungheria. Questo il verdetto emesso dal sorteggio che si è tenuto oggi a Belgrado in vista dell’Eurobasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio, Serbia e Lettonia). Le azzurre, che partivano dalla seconda fascia di merito avendo chiuso al primo posto il Girone dei ...