Giorgia Meloni e il ribaltone | così gela Silvio Berlusconi | ' Quando cadrà il governo'

Matteo Salvini lancia candidato Claudio Durigon - 'l'uomo delle pensioni'. Cosa darà in cambio a Giorgia Meloni : Si chiama Claudio Durigon la carta di Matteo Salvini per prendersi Roma e il Lazio. Secondo il Tempo , il leader della Lega pensa al sottosegretario al Lavoro, nato a Latina 47 anni fa, come candidato ...

Jovanotti a Propaganda Live canta il Global Compact di Giorgia Meloni e racconta il rapporto con la trap (video) : In una lunga ospitata piena di sorprese, Lorenzo Jovanotti a Propaganda Live ha regalato un momento di comicità in musica esibendosi con la band del programma in una performance decisamente inedita. Ospite dell'ultima puntata dell'anno venerdì 14 dicembre, Jovanotti ha fatto il suo ingresso in studio su un tweet di Salvini che lo citava, per poi esibirsi dal vivo con la resident band dello show satirico de La7, la "Propaganda Orkestra" su un ...

Giorgia Meloni ai campi rom di Giugliano : via da questi territori : Giugliano. L'onorevole Giorgia Meloni in visita ai campi rom: 'Via da questi territori'. Una visita nei campi rom di Giugliano e poi l'incontro con gli industriali della zona Asi dove ci sono gli ...

Global Compact - il testo di Giorgia Meloni diventa una hit : canta Jovanotti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giorgia Meloni su Cesare Battisti : ' Fine dell'internazionale radical chic - lo aspettano le patrie galere' : Giorgia Meloni esulta per il mandato di cattura per Cesare Battisti e su Twitter si augura di poterlo riavere in Italia per vederlo finalmente in carcere. 'Con Bolsonaro in Brasile si apre finalmente ...

Manovra - l'attacco durissimo di Giorgia Meloni al governo : 'Vi siete piegati a Bruxelles' : Mentre la trattativa per la Manovra economica prosegue a Bruxelles nel tentativo di scongiurare la procedura d'infrazione, arriva il duro attacco di Giorgia Meloni che definisce quello del governo un ...

Oliviero Toscani : 'Con Giorgia Meloni ho sbagliato - ora la difendo' : Dopo la polemica per le offese a Giorgia Meloni, arrivano le scuse. Oliviero Toscani fa un passo indietro: "Ieri in pizzeria c'erano due che parlavano male della Meloni molto peggio di me, sono andato ...

#CR4 - La repubblica delle donne : tra gli ospiti di stasera Lory del Santo e Giorgia Meloni : Nuovo appuntamento con il programma di Piero Chiambretti, tra gli ospiti Lory del Santo, Giorgia Meloni, Marcella Bella, Elisa d'Ospina e Mary Rider

Giorgia Meloni avvisa Salvini su Global Compact ed elezioni regionali : 'Sa bene che noi possiamo liberarlo dal M5S' : A Roma, al Campidoglio, per adesso dice di non voler pensare , anche se la Capitale è e resterà un suo chiodo fisso, nel bene e nel male, . Giorgia Meloni è divisa tra le regionali e le europee, ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia perde pezzi : Roberto Rosso passa con Giorgia Meloni : 'Ho deciso di aderire al partito di Giorgia Meloni '. Dopo Stefano Maullu , un altro big di Forza Italia lascia Silvio Berlusconi per passare con Fratelli d'Italia . Si tratta di Roberto Rosso, l'ex ...

Giorgia Meloni contro Matteo Salvini - pesante accusa. 'Evidentemente...' - Guido Crosetto smaschera la Lega? : 'Evidentemente ci reputano tanto bravi da copiarci'. Guido Crosetto la prende sul ridere, ma il caso politico-mediatico tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini inizia a montare. Come riporta il Corriere ...

Liliana Fiorelli - l'imitatrice di Giorgia Meloni e Levante a Mai Dire Talk : parla l'ultima scoperta della Gialappa's : Al fianco dei consolidati Maccio Capatonda e Marcello Cesena, nel cast di Mai Dire Talk ci sono delle belle scommesse. Una su tutte Liliana Fiorelli, che nella prima puntata del programma di Italia 1 made in Gialappa's Band ha interpretato una spassosa Giorgia Meloni in collegamento da Lampedusa. Classe 1990, romana, ha fatto la sua prima imitazione appena sedicenne, fra i banchi del liceo. Allora il bersaglio era Monica Bellucci. Da lì, ...

Giorgia Meloni contro i rom che hanno costretto a prostituirsi tre minori : 'Bestie - ora tolleranza zero' : Giorgia Meloni chiede che venga tolta la patria potestà alle sei 'Bestie' rom che a Foggia hanno 'costretto tre minorenni a prostituirsi' e che hanno messo in vendita , per 28mila euro, anche il bebè ...

Cara Giorgia Meloni - noi radical chic ti difendiamo : Cara Giorgia Meloni, fratella d'Italia, hai ragione: che cavolo di critica sarebbe "è brutta ritardata e volgare, mi dà fastidio la sua estetica"? Oliviero Toscani sarà anche, per ragioni professionali, tanto tanto sensibile all'estetica (e certo lui il tuo Photoshop estremo, a cui siamo abituati e salutiamo ogni volta con simpatia, lo avrebbe fatto un po' meglio, ma tu a queste cose non ci badi e fai bene), però ...