Frosinone-Sassuolo 0-2 | i neroverdi risalgono | i ciociari affondano

Serie A - Frosinone-Sassuolo 0-2 : decisivi un autogol di Ariaudo e Berardi : Prosegue il digiuno di vittorie del Frosinone in casa. I gialloblù non hanno ancora conquistato un successo allo Stirpe. A fare terra bruciata in terra frusinate è questa volta il Sassuolo. In un ...

Frosinone-Sassuolo 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Frosinone-Sassuolo – L’autogol di Ariaudo e la rete nella ripresa di Berardi, al 50esimo centro in A, condannano i ciociari, incapaci di creare veri pericoli ai neroverdi. Promossi: Duncan e Consigli; insufficienti Chibsah e Ariaudo. Frosinone (3-4-2-1): Sportiello 6; Goldaniga 5, Ariaudo 4.5, Capuano 5.5 (46′ Cassata 5.5); Zampano 6, Chibsah 4 (64′ Pinamonti 5.5), Maiello 6, Beghetto 5.5; Ciano 5.5, ...

Highlights Frosinone-Sassuolo 0-2 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Berardi mette il sigillo - decisivo autogol di Ariaudo : Il Sassuolo ha espugnato il campo del Frosinone per 2-0 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I neroverdi si sono imposti con grande autorevolezza contro i ciociari e continuano così a viaggiare in ottime acque in classifica mentre i laziali annaspano. La partita si è decisa nella ripresa: prima l’autogol di Ariaudo poi la bella giocata che ha portato al raddoppio di Berardi, chiudendo così la contesa. Di ...

Frosinone-Sassuolo - le formazioni ufficiali : Frosinone-Sassuolo, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato grosse emozioni. Alle 15 altre importanti partita, in campo anche Frosinone e Sassuolo, la squadra di Longo non può permettersi passi falsi in zona salvezza, la squadra di De Zerbi sta disputando una stagione entusiasmante. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due ...

Frosinone-Sassuolo : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Frosinone-Sassuolo, Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Probabili formazioni Frosinone – Sassuolo - 16^ giornata di Serie A - 16/12/2018 : Frosinone – Sassuolo, le Probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie AA Frosinone ci credono. Dopo una prima parte del girone di andata sotto le aspettative, la vittoria di Ferrara ha rilanciato i padroni di casa che sono riusciti a raccimolare punti importanti in queste ultime giornate, tralasciando la debacle in casa del Napoli nella scorsa. Servirebbe una vittoria ma davanti ai frusinati ci sarà il ...

Serie A - Farias ferma il Frosinone. Sassuolo e Udinese non si fanno male : Sassuolo-Udinese 0-0, cronaca e tabellino Frosinone-Cagliari 1-1, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Calcio - Serie A : i risultati del pomeriggio (2 dicembre). Torino-Genoa 2-1 - Cagliari-Frosinone 1-1 - Sassuolo-Udinese 0-0 : Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio, turno che ha già offerto la netta vittoria della Juventus a Firenze e il successo del Milan nel lunch match contro il Parma. In attesa dei posticipi Roma-Inter e Atalanta-Napoli, la domenica pomeriggio ha offerto degli scontri di metà classifica e delle sfide per la zona retrocessione. Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 e si è portato ...

Risultati Serie A 14ª Giornata – Belotti rilancia il Torino in zona Europa - pari per Frosinone e Sassuolo : Le reti di Belotti e Ansaldi permettono al Torino di superare il Genoa e rilanciarsi in zona Europa, terminano in pareggio Frosinone-Cagliari e Sassuolo-Genoa: i Risultati dei match della 14ª Giornata di Serie A Dopo il successo del Milan sul Parma per 2-1 nel lunch match, la 14ª Giornata di Serie A prosegue con altri 3 incontri nel pomeriggio. L’unico successo è quello del Torino che supera il Genoa in rimonta. Granata che vanno sotto nel ...

