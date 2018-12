Frosinone | contestazione pesante allo “Stirpe” | Longo esonerato?

calcioweb.eu

(Di domenica 16 dicembre 2018) Al termine di-Sassuolo, in cui i padroni di casa hanno subito l’ennesima sconfitta, è esplosa ladello “Stirpe”. I tifosi hanno sonoramente fischiato la squadra, accogliendone il rientro negli spogliatoi con parole pesanti. È la prima volta, nonostante i diversi passi falsi, che il pubblico si esprime senza mezzi termini nei confronti di una squadra che non riesce a svoltare, pur non difettando in termini di impegno. Non sono bastate neanche le scuse di calciatori e allenatore, diretti verso la curva dopo il fischio finale. La prestazione dei ciociari è stata priva di quell’intensità e di quella cattiveria necessarie per raggiungere l’obiettivo salvezza. La società sta valutando la posizione di, la cui avventura arischia di terminare prima della fine del 2018. Il tecnico non intende dimettersi perché contrario ...