Firmato protocollo prevenzione e contrastro all' usura ed estorsione

Modica - Firmato il protocollo di intesa per accertamenti su impianti termici : firmato nei locali del Libero Consorzio Comunale di Ragusa il protocollo di intesa con il Comune di Modica per gli accertamenti sugli impianti termici

Avvocati e Corte dei Conti - Firmato protocollo su giurisdizione di merito : E' stato sottoscritto questa mattina, presso la Presidenza della sezione giurisdizionale in via Piedigrotta, il protocollo tra Ordine degli Avvocati e Corte dei Conti avente ad oggetto l'Osservatorio ...

Svolta RiMaflow - sgombero rinviato grazie a mobilitazione e prefettura : “Firmato protocollo d’intesa. 6 mesi di tempo” : Svolta sugli accordi nel caso RiMaflow. Dopo mesi di resistenza, UCL-Unicredit Leasing riconosce i lavoratori della cooperativa come controparte legale e firma un protocollo d’intesa in prefettura a Milano, rinviando di fatto lo sgombero dell’immobile previsto proprio per mercoledì mattina. Si conclude così il contenzioso fra le parti, che aveva coinvolto la RiMaflow, cooperativa nata dalle ceneri dell’ex Maflow di Trezzano sul ...

Appalti pubblici - Firmato protocollo Antitrust-Bankitalia-Consob per gestione comune : Antitrust, Banca d'Italia e CONSOB hanno siglato un protocollo d'intesa per la gestione in comune di procedure di appalto per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, regolate dalla vigente normativa ...

Aspromonte : Firmato protocollo per la valorizzazione turistica e scientifica dell’Area del “Menta” : Attivare azioni per la promozione e la valorizzazione naturalistica e paesaggistica del bacino artificiale del “Menta”, per proseguire su specifici interventi scientifici e, al contempo, attuare programmi di fruizione per favorire lo sviluppo ecocompatibile e sostenibile dell’Area. Sono questi gli obiettivi del “protocollo per la valorizzazione dell’Area della Diga del Menta: tutela naturalistica e fruizione sostenibile”, siglato tra il ...

Rifiuti - Firmato protocollo d'intesa : 'Droni - esercito e vigili del fuoco' : Al termine di settimane tristemente caratterizzate da incendi nel mondo, è stato siglato nella sede della Prefettura di Caserta il protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi per dire stop ai roghi dolosi. La soluzione? Forze dell'ordine, droni in ricognizione e vigili del fuoco sull'attenti. Il premier Conte dirime la bagarre tra i suoi due vice sventolando il Contratto di Governo: l'indirizzo è chiaro. Per tutelare la salute della popolazione e ...

Terra dei Fuochi - Firmato il protocollo d'intesa per un'azione urgente : E' stato firmato presso la Prefettura di Caserta, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte , il ' protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei Fuochi '. Il documento è ...

De Luca : non ho Firmato altro protocollo : 22.07 "Ho firmato il protocollo che attribuisce con chiarezza a vari soggetti istituzionali le responsabilità in ordine al settore dei rifiuti, ma non un secondo, quello che dà la possibilità di raccogliere dati oncologici a soggetti privati non riconosciuti". Così De Luca governatore della Campania alla conferenza stampa sui rifiuti a Caserta. "Per me si tratta solo di una marchetta pre-elettorale. Il secondo protocollo -aggiunge ironicamente ...

Emergenza rifiuti - De Luca sul Governo : 'Non ho Firmato un secondo protocollo' : Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha lasciato la prefettura di Caserta, dov'era in corso il vertice di Governo - con Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini e altri ministri ...

Rifiuti - Firmato protocollo a Caserta : E' stato firmato il protocollo d'intesa sui Rifiuti che ha portato a Caserta parte dell'esecutivo giallo verde. Il protocollo "coinvolge 7 ministeri" e "sta a significare - ha detto il premier ...

Rifiuti - Conte : "Firmato il Protocollo d'Intesa - tuteliamo la salute pubblica" : Il contratto di governo sul tema generale dei Rifiuti esprime un chiaro indirizzo politico-amministrativo: dobbiamo lavorare per realizzare quanto prima una completa economia circolare e rendere "...

Rifiuti - CdM a Caserta : Firmato protocollo d'intesa sui roghi : Il governo controllerà e chiuderà le aziende abusive che producono scarti di contraffazione. Min.Costa: chi inquina meno paga meno - Il Consiglio dei ministri si è riunito nel pomeriggio a Caserta sul ...

Rifiuti - Firmato protocollo d'Intesa. Conte : tuteliamo la salute - : Il premier ha parlato di un "piano di azione contro il fenomeno delle discariche abusive e degli incendi dolosi". Di Maio: "L'obiettivo è far tornare a respirare questa terra"

Rifiuti - Firmato il protocollo d'intesa ma Salvini diserta la conferenza : È stato firmato in prefettura a Caserta il protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi. Alla conferenza stampa in prefettura, però, non ha partecipato Matteo Salvini. «Si...