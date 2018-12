Ferrari | Leclerc | «F1 | il primo anno non è stato facile»

Ferrari - Charles Leclerc e lo speciale 'Futured' : oggi alle 20 su Sky Sport F1 : L'espressione campione del mondo? E' sempre stato un sogno, come quello di guidare la Ferrari" "FUTURED", LO speciale Leclerc: oggi alle 20 SU SKY Sport F1, CANALE 207,

F1 – Leclerc tra sogni ed ambizioni - Vettel ha un nuovo… compagno da battere : “avendo una Ferrari cercherò di fare il massimo” : Charles Leclerc tra sogni avverati e grandi ambizioni: le parole del giovane monegasco in vista della stagione 2019 di F1 a bordo della Ferrari Serata di premiazioni, ieri, al Garage Italia di Milano: Autosprint ha assegnato i Volanti 2018 ed i Caschi d’oro 2018. Presente alla serata di gala anche il giovane Charles Leclerc, che dopo una buona avventura con l’Alfa Sauber è pronto a fare sul serio a bordo della Ferrari. Photo4 / ...

F1 - Sebastian Vettel al bivio della carriera. Ritrovare la fiducia della Ferrari ed evitare che Leclerc faccia rivivere l’incubo Ricciardo : Sebastian Vettel non vedeva l’ora di concludere la stagione 2018 e tuffarsi nelle vacanze. Conoscendo il tedesco, tuttavia, non si starà certo dedicando a viaggi esotici o serate mondane in stile Lewis Hamilton. Con molta probabilità il quattro volte campione del mondo si sta godendo la tranquillità della sua villa in Svizzera, con moglie e figlie. Il suo primo obiettivo è Ritrovare sé stesso e la sua serenità dopo un anno nel quale ha ...

F1 Ferrari - Leclerc miglior rookie del 2018 : SAN PIETROBURGO Charles Leclerc ha vinto di nuovo il premio della FIA come miglior esordiente del motorsport. Il neopilota della Ferrari aveva già conquistato il riconoscimento nel 2017, per aver ...

F1 - Leclerc volta pagina : “l’Alfa-Sauber mi ha regalato la Ferrari - adesso non mi spaventa nulla” : Il pilota monegasco ha ringraziato con un video l’Alfa-Sauber, team che gli ha permesso di compiere il grande salto in Ferrari Una stagione, quella del debutto in Formula 1, davvero esaltante e ricca di colpi di scena, utile per guadagnarsi l’opportunità di gareggiare nel 2019 al volante della Ferrari. photo4/Lapresse Charles Leclerc è senza dubbio un predestinato, l’anno prossimo gli toccherà dimostrarlo sfidando ...

Charles Leclerc rivive la stagione di Formula 1 e saluta l'Alfa Romeo Sauber. Il VIDEO del nuovo pilota Ferrari : L'emozione di un anno fantastico che gli ha fatto fare esperienza in Formula 1 e l'ha lanciato definitivamente ai vertici del motorsport. Charles Leclerc si prepara all'avventura in Ferrari ...

F1 – Dagli elogi a Leclerc agli errori di Vettel - Montezemolo sincero : “Hamilton avrebbe vinto con la Ferrari - ma…” : A tutto Montezemolo: la sincerità dell’ex presidente della Ferrari al termine della stagione 2018 di F1 “Che Ferrari esce da questo Mondiale? Molto diversa da quella che ho lasciato nel 2014, diversa negli uomini e forse anche nella mentalità, ma questo fa parte del gioco“. Sono le parole dell’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento sulla ...

F1 - Ross Brawn : «Leclerc scuoterà la Ferrari» : PARIGI - 'Charles Leclerc è stato davvero impressionante in termini di velocità e talento, ma ora deve fare un significativo passo avanti. Sono sicuro che il suo arrivo in Ferrari darà la spinta ...

F1 - Ross Brawn sull’arrivo di Charles Leclerc in Ferrari : “Darà la giusta spinta al team e a Sebastian Vettel” : Se ne fa un gran parlare. Le prestazioni di Charles Leclerc con la Ferrari nell’ultimo test di Abu Dhabi, utile per permettere alle scuderie di Formula Uno di provare le nuove gomme Pirelli 2019, ha colpito l’attenzione di tutti. L’aver siglato il miglior crono della due giorni ha alimentato il “partito pro-Charles” che prefigura sotto l’insegna del Cavallino Rampante scenari trionfali. In buona sostanza ...

Formula 1 - Leclerc fa faville con la Ferrari. Il lungo duello con Vettel è iniziato : L’arrivo di Charles Leclerc in Ferrari, al fianco di Sebastian Vettel, ha acceso tra i tifosi della Rossa molti entusiasmi. Ad accrescere le aspettative introno al giovane monegasco, sicuramente, i suoi risultati molto positivi ottenuti nelle categorie inferiori. Il suo CV per ora conta già due vittorie nei campionati di GP3 e Formula 2 ma anche una stagione convincente alla Alfa Romeo Sauber dove, pur essendo alla sua prima stagione in Formula ...

Leclerc è il nuovo Hamilton?/ Zanardi : "Merita la Ferrari - è giovane e ricco di talento" - IlSussidiario.net : Leclerc è il nuovo Hamilton? Zanardi promuove il pilota di Formula 1: "Merita la Ferrari, è giovane e ricco di talento". Ultime notizie

Ferrari - è gia incubo per Vettel : fenomeno Leclerc - come lo umilia il francesino : L' avventura di Charles Leclerc in Ferrari parte con il miglior tempo nei test Pirelli di Abu Dhabi. Il 21enne, che ha guidato la SF71 H , la monoposto del 2018, , ha migliorato costantemente la sua ...

FOTO e VIDEO Charles Leclerc - primo giorno con la Ferrari : miglior tempo nei test di Abu Dhabi! : Charles Leclerc oggi ha fatto il proprio debutto con la Ferrari disputando i test Pirelli ad Abu Dhabi. Il monegasco ha vissuto al meglio il suo primo giorno in rosso e ha ottenuto il miglior tempo di giornata. Di seguito le FOTO e i VIDEO dei primi momenti di Leclerc con la scuderia di Maranello. Abu Dhabi test 5 2018 – Day 2. @Charles_Leclerc #F1testing pic.twitter.com/hBHwPGgUqY — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 28, ...

F1 Ferrari - Leclerc : «Non vedo l'ora che inizi il mondiale» : ABU DHABI - È stato in pista per centotrentacinque giri, ovvero la distanza di due Gran Premi e mezzo ad Abu Dhabi. Questo il carico di lavoro odierno per Charles Leclerc al debutto con la Ferrari nei ...