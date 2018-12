Federico Angelucci: in gara con L’uomo che verrà a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO)

ilnotiziangolo

: #SanremoGiovani: Laura Ciriaco esclusa ?? - Raiofficialnews : #SanremoGiovani: Laura Ciriaco esclusa ?? - Albertodinoccio : RT @infoitcultura: Sanremo Giovani: Laura Ciriaco esclusa, entra in gara Federico Angelucci - Albertodinoccio : RT @Fabio_Martini_: #Sanremo2019 esclusa dalla gara nuove proposte Laura Ciriaco. Il brano intitolato l’inizio è praticamente uguale al bra… -

(Di domenica 16 dicembre 2018)è incon la sua canzone L’uomo che, dopo essere stato scartato dalla fase conclusiva del casting. Lo abbiamo visto l’anno scorso a Tale e Quale Show, per la fase del Torneo in cui è riuscito a distinguersi grazie a tante esibizioni interessanti. Ed è arrivato il momento di conoscere meglioprima di vederlo nella kermesse: scopri biografia, età, vita privata e moglie, oltre alle sue canzoni.Biografia: età, moglie e dettaglinasce il 19 marzo del 1984 a Foligno, sotto il segno dei Pesci. Il suo amore per la musica accresce fin dall’infanzia e lo spinge a partecipare prestissimo a concorsi canori in tutto il territorio italiano. La svolta però giunge solo a 23 anni, quando si ritrova fra i concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Vince l’edizione 2006/2007 e sale alla ...