Federica Pellegrini conquista la 50esima medaglia della carriera

Nuoto - tutte le medaglie vinte in carriera da Federica Pellegrini. Un nuovo bronzo nel palmares della Divina : “Sono molto contenta per la prestazione e personalmente perché ho conquistato la 50esima medaglia internazionale della carriera. Ho retto tutti i turni di gara con lo stesso ritmo. Del 200 che non nuotavo da un anno e mezzo. della 4×200 che sta tornando. Abbiamo una bella squadra. I giovani si stanno integrando bene e si stanno facendo rispettare crescendo nel confronto con gli avversari internazionali”. Sono queste le ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : “un po’ di culo ci vuole sempre” - Federica Pellegrini e compagne euforiche dopo il bronzo di Hangzhou [VIDEO] : Federica Pellegrini, Margherita Panziera, Elena Di Liddo e Martina Carraro euforiche e divertenti dopo il bronzo nella staffetta 4×100 mista femminile dei Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou I Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou si sono chiusi con due importanti medaglie per l’Italia: Gregorio Paltrinieri ha conquistato l’argento nei 1500 stile libero, alle spalle solo dell’ucraino Romanchuk, ma ...

Mondiali di nuoto - Federica Pellegrini conquista il bronzo : è la sua cinquantesima medaglia : Federica Pellegrini vince la cinquantesima medaglia della sua carriera. I Mondiali di nuoto in vasca corta si concludono per l'Italia con il bronzo della 4x100 mista donne: azzurre quarte in acqua ...

Federica Pellegrini vince la 50esima medaglia della carriera ai mondiali di nuoto : I mondiali di nuoto in vasca corta si concludono per l'Italia con il bronzo della 4x100 mista donne: azzurre quarte in acqua dopo un grande recupero di Federica Pellegrini nella frazione a stile libero e poi salite di un posto per la squalifica dell'Australia.Per la Pellegrini quella di oggi è la 50/a medaglia internazionale della carriera. Le altre azzurre sul podio, dietro a Usa (oro) e Cina (argento) sono Margherita Panziera, Martina ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : super Federica Pellegrini - staffetta di bronzo : Con un finale strepitoso Federica Pellegrini trascina la 4x100 mista donne alla medaglia di bronzo.Continua a leggere

Luca Marin : "Ho beccato Federica Pellegrini in hotel con Magnini. Picchiavo i pugni sulla porta - volevo mi aprissero" : "Avevo percepito che ci fosse qualcosa che non andava, così non trovando Federica ho iniziato a bussare alla porta della camera di Magnini. Picchiavo i pugni sulla porta, volevo mi aprissero. Cercavo solo un confronto". È trascorso qualche anno dalla fine della relazione tra la nuotatrice Pellegrini e il collega Luca Marin, ma, ospite del programma "Rivelo" ha ricordato un episodio risalente al 2011, quando si trovavano a Shanghai ...

Luca Marin su Federica Pellegrini : “L’ho beccata nella stanza d’albergo con Filippo Magnini. Le avevo chiesto di sposarmi” : “Non rimpiango la mia vita con Federica. L’ho beccata insieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi”: a parlare così a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia e in onda su Nove, è Luca Marin. Ricordi spiacevoli, che l’ex nuotatore riporta a galla a distanza di tempo: “In passato mi sono sentito accusato dalla mia ex Laure di una cosa che non avevo fatto; non ho mai diffuso foto hard. Lei ...

