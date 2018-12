Faccio outing Da sempre di sinistra in una famiglia di sinistra Ho votato m5s ed

huffingtonpost

(Di domenica 16 dicembre 2018) ". Dadiin unadi. Hom5s ed è stato l'errore piu grande della mia vita, ancora non ci dormo. Questi mesi mi hanno aiutato a capire che non ho nulla da spartire con questi imbecilli arroganti. E pure fascisti #facciamorete".Questo post di Massimo Vitagliano su twitter in rete da ieri sta diventando la coscienza infelice di tutti quelli che il 4 marzo hanno passato il rubicone daal partito di Grillo. Le condivisioni sono migliaia e forse corrispondono a tutti quelli che si sono ricreduti in questi mesi.