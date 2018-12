F1 | Ricciardo e Verstappen | un addio da amici

F1 - Ricciardo e Verstappen : sorrisi e complimenti : Onestamente penso che nel corso degli anni la nostra relazione sia stata migliore di quanto mi aspettassi - ha aggiunto - per una questione di personalità: lui pensa di essere il migliore al mondo, ...

F1 - Pagelle GP Abu Dhabi 2018 : Hamilton sa solo vincere - Vettel e Verstappen rispondono bene - Bottas delude - Alonso - Raikkonen e Ricciardo salutano senza sorrisi : Con un, poco spettacolare, Gran Premio di Abu Dhabi, va in archivio anche il Mondiale 2018 di Formula Uno. La gara di Yas Marina non ha riservato grandi colpi di scena ma ha visto gli addii di Kimi Raikkonen alla Ferrari e Fernando Alonso al circus, mentre Lewis Hamilton ha proseguito nel fare ciò che gli riesce meglio: vincere. Andiamo, quindi, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato. Pagelle GP ABU Dhabi 2018 LEWIS Hamilton ...

F1 - Pagelle GP Brasile 2018 : Max Verstappen reale vincitore - Hamilton inesorabile - Ferrari spente - Ricciardo arrembante - Ocon scandaloso! : Il Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno ha regalato grandi emozioni e alcuni momenti al limite dell’incredibile. La vittoria va a Lewis Hamilton anche se, sul campo, avrebbe meritato Max Verstappen, messo ko da Esteban Ocon. Andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Interlagos per vedere chi si è meritato un voto alto e chi, invece, merita una bocciatura. LE Pagelle DEL GP DEL Brasile 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) ...

F1 – Ricciardo (di nuovo) dietro Verstappen in qualifica : “questa volta è più sopportabile” : Il commento di Daniel Ricciardo sulle qualifiche disputate ieri sul circuito di Interlagos in vista del Gp del Brasile Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ha ottenuto in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il pilota della Mercedes sarà affiancato nella prima fila del Gp del Brasile da Sebastian Vettel. dietro del tedesco e del britannico si ...

F1 – Ricciardo - l’avviso ai meccanici e la rabbia di Verstappen in Messico : “ecco come li ho avvisati che sarei venuto in Brasile” : Daniel Ricciardo dalla delusione in Messico alla rabbia di Verstappen per la pole persa: le parole dell’australiano della Red Bull alla vigilia del Gp del Brasile Sta per iniziare una grande festa in Brasile: i piloti della F1 sono pronti a scendere in pista per le prime sessioni di prove libere del penultimo appuntamento in calendario. Sul circuito di Interlagos saranno tanti i piloti che vorranno togliersi qualche sassolino dalla ...

F1 - la rivelazione di Jos Verstappen : “Max ha vinto grazie… all’esultanza di Ricciardo per la pole position” : Il padre di Verstappen ha sottolineato come il figlio sia rimasto alquanto scottato dall’esultanza di Ricciardo dopo la pole, intesa quasi come una provocazione Una vittoria utile a scacciare la rabbia del sabato, caratterizzato da una pole position sfuggita per pochissimi centesimi. Max Verstappen si è preso la sua rivincita alla domenica, vincendo il Gp del Messico e mettendo in chiaro i rapporti di forza all’interno del ...

F1 - Horner contento a metà : “Verstappen è stato ricompensato. Ricciardo? Non posso che chiedergli scusa” : Il team principal della Red Bull ha chiesto scusa a Ricciardo per l’ennesima rottura del motore patita nel corso del Gp del Messico Una giornata dolce-amara per la Red Bull in Messico, alla vittoria di Verstappen ha fatto da contraltare il ritiro di Ricciardo, il settimo in questa stagione per motivi tecnici. photo4/Lapresse Una situazione davvero paradossale quella del pilota australiano, a cui il team principal Chris Horner ha ...

LIVE F1 - GP Messico 2018 in DIRETTA : Verstappen e Hamilton davanti a tutti! Vettel quarto dietro a Ricciardo : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Messico 2018 , terzultima prova del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costati. Semaforo verde alle 20.10 . Buon ...

Diretta Formula 1 Gp Messico/ F1 gara live : Verstappen prende il largo - Hamilton insidiato da Ricciardo : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Messico 2018 Città del Messico live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa (oggi domenica 28 ottobre).(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:35:00 GMT)

Messico : Ricciardo beffa Verstappen. Hamilton e Vettel in seconda fila : Niente da fare per Max Verstappen che, dopo essere stato davanti in tutte le sessioni, si è visto soffiare la pole del GP del Messico proprio alla fine e dal compagno di squadra Daniel Ricciardo. Ma l’olandese, che punta a diventare il poleman più giovane, ha gestito alla grande la delusione e ha fatto lo […] L'articolo Messico: Ricciardo beffa Verstappen. Hamilton e Vettel in seconda fila sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

