Esordio Marotta | Nedved punge | Forse mai stato vero juventino

: Serie A, Inter-Udinese 1-0, decide un rigore di Icardi: Maurito salva i nerazzurri, col 'cucchiaio' manda ko i friu… - CretellaRoberta : Serie A, Inter-Udinese 1-0, decide un rigore di Icardi: Maurito salva i nerazzurri, col 'cucchiaio' manda ko i friu… - Mic_Torres : @il_Malpensante 'Esordio con gol per Marotta' è stato già scritto ??? - LucaIelmini : @Kataklinsmann Tenere alto il vessillo è un'espressione audace. Un Marotta che punta al bollino rosso. Ottimo esordio -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Un po' di emozione e idee già chiare. Così Beppeha affrontato l'a san Siro da dirigente dell'Inter. "Porto la mia esperienza in una realtà già forte ma che vuole ulteriormente migliorare ha detto prima del via - Il gap con la Juventus esiste ma la famiglia Zhang ha dimostrato con i fatti di voler vincere e di avere ambizioni importanti, ora sta a tutti quanti noi ripagare la loro fiducia e quella dei tifosi". Sul futuro e sul suo ruolo: "Guardiamo al futuro con ottimismo e determinazione, vogliamo raggiungere traguardi di livello. L'emozione c'è sempre quando comincia una sfida nuova, con nuovi traguardi da raggiungere", ha aggiunto il dirigente, punto a distanza dal vicepresidente della Juve Pavel: "Se mi ha fatto strano vedereda un'altra parte? Sì, ora è ufficiale. È un professionista, manon è mai...", ha detto il ceco. Ma per ...