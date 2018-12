Equitazione | Global Champions League 2018 | Alberto Zorzi secondo con i Valkenswaard

Equitazione - Global Champions Playoffs Praga 2018 : Edwina Tops-Alexander batte tutti! Sesto Lorenzo De Luca - ottavo Alberto Zorzi : Si è svolta nella tarda serata la gara clou del Global Champions Playoff di Equitazione: nella prova riservata ai sedici migliori interpreti del salto ostacoli si impone l’australiana Edwina Tops-Alexander su California. Ben si comportano i due italiani in gara: Lorenzo De Luca su Ensor de Litrange LXII è Sesto, mentre Alberto Zorzi su Ulane de Coquerie si classifica ottavo. La gara, che si svolgeva su due prove, prevedeva la somma delle ...

Equitazione - Longines Global Champions Praga : Scott Brash domina la gara del venerdì - 26° Piergiorgio Bucci : Va al britannico Scott Brash la gara del venerdì nell’ambito della tappa di Praga del Longines Global Champions Tour. Il 33enne scozzese, oro a Londra 2012 in sella ad Hello Shelby è infatti riuscito a precedere nella competizione senza jump-off il connazionale Ben Maher, su Winning Good, con il crono di 56.36 secondi, contro i 57.14 secondi del primatista del ranking Global Tour. A completare il podio ci pensa il tedesco David Will ed il ...

Equitazione - Global Champions Playoffs Praga 2018 : Piergiorgio Bucci secondo nella prima gara ceca! : Iniziano molto bene per l’Italia i Playoffs della Global Champions di Equitazione: a Praga, in Repubblica Ceca, nella prima giornata di gare, Piergiorgio Bucci ha subito centrato il secondo posto su Cochello alle spalle del belga Jerome Guery su Garfield de Tiji des Templiers e davanti all’elvetico Martin Fuchs su Cristo. Il belga ha chiuso la prova odierna in 54″55, precedendo di un soffio il nostro rappresentante, che ha ...

Equitazione - Global Champions Playoffs Praga 2018 : tre azzurri in Repubblica Ceca per il gran finale annuale : Dopo le finali di Doha è tempo di play-off per il circuito Global Champions di Equitazione, che a Praga (Repubblica Ceca) vedrà sfidarsi i migliori cavalieri della competizione, con ben tre italiani al via. Stiamo parlando del 1° aviere Lorenzo De Luca in sella a Ensor de Litrange e Halifax vh Kluizebos (qualificato in occasione della tappa di Doha) e del caporal maggiore Alberto Zorzi, vincitore a Berlino, che si presenterà insieme a Contanga 3 ...

Equitazione - Global Champions Tour 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Praga - ci sono De Luca e Zorzi : Nel weekend del 13-16 dicembre si disputerà l’ultimo atto del Longines Global Champions Tour e della Longines Global Champions League che si svolgeranno a Praga (Repubblica Ceca). L’Italia sarà assoluta protagonista con Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi: il primo aviere sarà in sella a Ensor de Litrange e Halifax vh Kluizebos mentre il caporal maggiore monterà Contanga 3 e Ulane de Coquerie. I nostri due cavalieri prenderanno parte sia ...

Equitazione - Finali Longines Global Champions Tour Doha 2018 : Lorenzo De Luca quarto nell’individuale. Alberto Zorzi ai piedi del podio nella classifica generale : Si sono appena concluse a Doha, in Qatar, le Finali della Global Champions League di Equitazione: nella prova individuale nove i percorsi netti, al jump off la spunta il britannico Ben Maher su Explosion W in 35.50, davanti allo svedese Peder Fredricson su Hansson WL, secondo in 36.34, ed all’olandese Harrie Smolders su Don VHP Z N.O.P., terzo in 36.94. Chiude quarto il nostro Lorenzo De Luca su Irenice Horta in 37.19. Non arrivano al ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour Doha : vince il tedesco Christian Ahlmann - solo 20esimo Alberto Zorzi : Si chiude con nel segno del tedesco Christian Ahlmann la penultima tappa del Longines Global Champions Tour di Equitazione, in scena a Doha (Qatar), nella specialità del salto ad ostacoli, per quello che è il primo successo stagionale del 43enne di Marl. Dopo il primo round restano al jump-off solamente 15 cavalieri, e tra queste non c’è quella dell’azzurro Alberto Zorzi, che in sella a Danique commette due errori e chiude la prova ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : a Doha scendono in campo Alberto Zorzi - Piergiorgio Bucci e Lorenzo De Luca : Torna il Longines Global Champions Tour di Equitazione, che questa settimana farà tappa a Doha, in Qatar, nel penultimo appuntamento della stagione, e che vedrà impegnati ben tre italiani, a cominciare da Alberto Zorzi, numero 2 del ranking, che in sella a Contanga proverà a togliersi importanti soddisfazioni. Il principale rivale dell’azzurro è rappresentato dal britannico Ben Maher, primo in classifica, e presente a Doha insieme al suo ...