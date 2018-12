ilfattoquotidiano

: Ecotassa, Costa: “Nessuna punizione per chi non ha risorse. Orientiamo il mercato con gli sconti” - fattoquotidiano : Ecotassa, Costa: “Nessuna punizione per chi non ha risorse. Orientiamo il mercato con gli sconti” - Cascavel47 : Ecotassa, Costa: “Nessuna punizione per chi non ha risorse. Orientiamo il mercato con gli sconti”… - MarcoFinizio74 : ECOTASSA: Il povero compra un'auto che costa poco e paga una penale per aiutare un ricco a comprare un'auto che costa tanto. -

(Di domenica 16 dicembre 2018) “Io non parlo dima di ecosconto. Si tratta di orientare i cittadini ad acquistare con uno sconto robusto, che deve proseguire negli anni, a prendere vetture elettriche che inquinano il meno possibile. Se noiilnon ci sarà più bisogno di acquistare altri tipi di vettura. Nessuno vuole punire chi ha piccole macchine o non ha leper poter cambiare vettura. Si tratta anzi di favorire con sconti chi ha intenzione ci cambiare vettura ed ha poche. È chiaro che serve anche un piano strutturale per installare un adeguato numero di colonnine elettriche”. Così il ministrosulla polemica legata all’ecobonus a margine della convention dell’associazione Rousseau in corso a Napoli.L'articolo: “Nessunaper chi non hailcon gli sconti” proviene da Il Fatto ...