Ecco la risposta liberale | europea e non rancorosa ai Cinque stelle

Se ami il Natale c'è un perché : Ecco la risposta della scienza : Adorare il Natale non è solo una questione di lucine e regali: nel nostro cervello c'è una regione che si attiva in questo periodo dell'anno e ce lo fa amare.

Da Chiambretti un botta e risposta durissimo tra Nina Moric e Alda D'eusanio. Ecco cosa è successo : La storia d'amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento è naufragata, tra una dichiarazione e l'altra sembra venire a galla che la regista non amasse stare al centro del gossip. Ma si sa, Fabrizio...

Fedez - perché il rapper si mostra spesso a petto nudo? Ecco la risposta : Ospite del Vanity Fair Festival, a Milano il 24 e 25 novembre 2018, il rapper milanese Fedez si racconta. Tornando indietro nel tempo con un flashback, il cantante appare bambino. “Mia mamma dice che ero molto più simpatico di ora, ero un bambino gioioso e allegro. Le credo sulla fiducia”, spiega col sorriso. Con l’adolescenza Federico cambia: “Sono diventato un po’ più difficile”. A proposito dei suoi genitori, il rapper di loro pensa che ...

Gattuso infuriato dal 'Salvini tifoso' - Ecco il botta e risposta tra i due : A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male». Quindi Gattuso ha aggiunto: «...

Italia-Portogallo - San Siro fischia Bonucci : Ecco la risposta del difensore : Italia-Portogallo- Un match condotto con grande intensità dagli azzurri, ma uno 0-0 che costringe l'Italia di Mancini alla seconda posizione nel girone. Ottimi segnali di miglioramento e di crescita, ma è chiaro che manchi ancora troppa qualità e convinzione nei propri mezzi. Un San Siro sold out il quale è stato da sostegno per tutta […]

Inter - proposto Salvio : Ecco la risposta : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , l'agente di Eduardo Salvio , argentino in scadenza di contratto con il Benfica , avrebbe offerto il calciatore dell' Inter . Per il club nerazzurro, il profilo dell'esterno non è però in cima ...

Chievo - Ecco la risposta di Campedelli alle dichiarazioni di Ventura : Dopo aver voltato pagina, con la scelta di Mimmo Di Carlo per sostituire Ventura, il Chievo spera di poter dare una sterzata a un campionato cominciato all’insegna delle difficoltà. Complice la penalizzazione di inizio stagione, a cui va a sommarsi la penuria di risultati prima sotto D’Anna e poi con l’ex ct, i veronesi si trovano ancora a quota zero in classifica. Domenica scorsa a margine del pareggio casalingo col ...

Christina Aguilera chiede di cantare in un bar - ma la risposta è un sonoro NO. Ecco il video : Incredibile ma vero

Spyro : Reignited Trilogy arriverà su Nintendo Switch? Ecco la risposta di Activision : I lettori con buona memoria potrebbero ricordare che Spyro: Reignited Trilogy sembrava in arrivo anche su Nintendo Switch: nel mese di luglio di quest'anno infatti, cominciarono a circolare voci sulle presunte versioni per l'ibrida e per PC e Nintendo stessa aveva persino elencato "Spyro the Dragon Remastered".L'affascinante compilation arriva su PlayStation 4 e Xbox One oggi e Nintendolife ha chiesto ad Activision di far luce sulla versione ...

Manovra - attesa per la risposta alla Ue. Ecco cosa rischia l'Italia - : Il tempo sta per scadere: entro il 13 novembre il governo deve rispondere alla lettera con la quale Bruxelles il 23 ottobre ha pronunciato la bocciatura del documento programmatico

Red Dead Redemption 2 arriverà su PC? Ecco la risposta del CEO di Take-Two : Il publisher di Red Dead Redemption 2, Take-Two, può essere certamente orgoglioso del successo del gioco, ma ancora non ha fornito alcun suggerimento su quando o se il gioco arriverà su PC.Con Red Dead Redemption 2 che ha distribuito 17 milioni di unità in tutto il mondo su PS4 e Xbox One, gli investitori volevano sapere di una possibile versione PC.Il gioco originale non è mai arrivato su PC, ma il grande successo che Take-Two ha ottenuto con ...

I fan scettici dopo l'annuncio di Diablo Immortal : Ecco la risposta di Blizzard : Diablo Immortal è stato annunciato alla BlizzCon poco tempo fa e, per dirla in modo gentile, la community non ha risposto in modo troppo positivo alla notizia.Come riporta VG247.com, il trailer cinematografico e quello di gameplay di Diablo Immortal presentano un gran numero di "dislike" e, a commentare la situazione, è intervenuto Wyatt Cheng, lead game designer del gioco, che ha affermato:"Penso che sia totalmente comprensibile. Parlavamo di ...

Problemi allo schermo di Huawei Mate 20 Pro? Ecco la risposta ufficiale di Huawei : Sembra che alcuni Huawei Mate 20 Pro, in particolare quelli che montano i pannelli prodotti da LG, soffrano di Problemi di visualizzazione.

Uomini E Donne. Botta e risposta tra Oscar Branzani e Raffaella Mennoia : Ecco perchè la coppia non è più venuta in studio : Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono una delle coppie più amate e longeve nate all'interno degli studi di Uomini e Donne. Approdati nel dating show di Canale 5 quasi per gioco non si aspettavano...