E' natale | arriva il Gospel

Astronomia - arriva 46P/Wirtanen - la 'cometa di natale' visibile da stasera in cielo : E' sicuramente uno degli eventi astronomici dell'anno il passaggio alla minima distanza dal Sole di 46P/Wirtanen, ovvero della "cometa di Natale". Il corpo celeste già da qualche giorno è presente nei cieli, ma oggi, 16 dicembre 2018, raggiungerà la minima distanza dalla nostra Terra, e quindi sarà anche visibile ad occhio nudo o con un piccolo telescopio. Questa sera, poche ore dopo il tramonto, alzando gli occhi alle Pleiadi, si potrà ...

Stop alle catene di natale su WhatsApp : arriva la novità più attesa di tutte : Ci sono alcune novità riguardanti WhatsApp di cui veniamo a conoscenza mesi prima rispetto alla loro effettiva implementazione, come potremo notare oggi 16 dicembre in merito all'ultimo aggiornamento per utenti Android di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri con un apposito articolo. Alcuni plus specifici non vengono immediatamente alla luce dopo un rilascio, ragion per cui oggi è necessario analizzare più da vicino una funzione che ...

Arrivano (anche) gli auguri di Carlo e Camilla. Così la royal family festeggia il natale : 1914royal Christmas Cards. Le più belle di sempre1939royal Christmas Cards. Le più belle di sempre1942royal Christmas Cards. Le più belle di sempre19651982198619871989201320162017200720152015Gli auguri di Leonor e Sofia di Spagna20052017royal Christmas Cards. Le più belle di sempre2016royal Christmas Cards. Le più belle di sempre2017royal Christmas Cards. Le più belle di sempre20172017royal Christmas Cards. Le più belle di sempreTre coppie per ...

Massima attenzione alle false rimodulazioni Vodafone : arriva da 2 numeri la truffa di natale : Bisogna fare moltissima attenzione, già oggi 16 dicembre, a quella che potrei definire la truffa di Natale, in riferimento alle false rimodulazioni Vodafone. Dopo le polemiche in qualche modo alimentate anche da Benedetto Levi di Iliad sulla questione rincari da parte di altri operatori (qui trovate il nostro approfondimento), stavolta tocca tornare sull'argomento per una vera e propria minaccia agli utenti, visto che viene segnalato un modo di ...

Meteo - neve e gelo la prossima settimana : a natale dovrebbe arrivare la bolla africana : A partire da domani, domenica 16 dicembre, una perturbazione si riverserà sulle regioni del centro e anche al nord. Diverse sono le piogge e le nevicate previste anche a bassa quota. La prossima settimana il maltempo si sposterà verso i Balcani meridionali, dando spazio all'alta pressione ad ovest: le giornate saranno belle ma fredde, soprattutto durante le prime ore del mattino. Lunedì 17 dicembre previsto maltempo Per la giornata di lunedì è ...

Villasanta : rubano i regali a un bambino di 4 anni - il pirata di Playmobil arriva prima di Babbo natale : Storia a lieto fine a Villasanta: i ladri avevano rubato i regali di Natale a un bambino di 4 anni, ma Playmobil risolve la situazione. Mandando da lui il pirata Rico. Playmobil Italia ha letto sul ...

Ad Amato e Lamezia Babbo natale arriva in moto : L'associazione, costituita nel dicembre 2011 con l'obiettivo di concretizzare la passione per le due ruote che univa un gruppo di amici, si adopera per vivere in maniera diversa il mondo ...

BAKE OFF STELLE DI natale 2018/ Diretta e vincitore : sotto al tendone arriva anche la famiglia Polese! : BAKE Off STELLE di NATALE, Diretta ed eliminato: oggi, venerdì 14 dicembre, parte la versione natalizia del talent show di Real Time con i 6 vincitori.

Il natale arriva anche su Red Dead Online : annunciati numerosi regali per tutti i giocatori : Attraverso un messaggio comparso sul proprio blog, Rockstar ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno giocato fino ad ora la beta di Red Dead Online annunciando che l'aggiornamento 1.05, oltre a tante novità, includerà un sostanzioso bonus per le tasche degli utenti.Per cominciare, coloro che fino al 20 dicembre avranno effettuato almeno una volta l'accesso al comparto multigiocatore di Red Dead Redemption 2 riceveranno la bellezza di 15 ...

William e Kate : è arrivata la cartolina di natale e ti innamorerai del principino Louis : <3 The post William e Kate: è arrivata la cartolina di Natale e ti innamorerai del principino Louis appeared first on News Mtv Italia.

natale : arrivano nel weekend gli alberi da boschi distrutti : arrivano gli alberi di Natale ottenuti dagli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite lo scorso 29 Ottobre. L’iniziativa fino ad esaurimento scorte è della Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti e nella loro valorizzazione in occasione del ...

natale al cinema : nelle sale arriva 'Il Testimone Invisibile' : Un Natale all'insegna della suspense? Se i cinepanettoni non sono il vostro forte, dal 13 dicembre vi aspetta nelle sale 'Il Testimone Invisibile', nuovo film di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio e Miriam Leone. Il Testimone Invisibile: trama Adriano Doria, giovane imprenditore milanese, ha tutto ciò che un uomo può desiderare dalla vita: una carriera di successo, un bel conto in banca, una moglie e una figlia deliziose e, soprattutto, una ...

natale - Coldiretti : arriva la tredicesima - 4 su 10 per IMU e bollette : Quattro italiani su dieci (40%) che ricevono la tredicesima devono destinarla prioritariamente al pagamento di tasse, mutui, rate e bollette, ma per più di uno su tre (35%) la mensilità aggiuntiva servirà a finanziare gli acquisti di Natale. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sul comportamento di spesa dei circa 34 milioni di italiani tra operai, impiegati e pensionati che ricevono la tredicesima in prossimità della scadenza della ...

arrivata la cometa di natale - ecco come vederla : 46P/Wirtanen il 16 dicembre passerà a poco più di 11 milioni di chilometri. ecco chi è la cometa di Natale del 2018, e come osservarla al meglio