Domenica In | Mara Venier senza rivali Il dettaglio che non sfugge | com' è iniziata la

Domenica In - Mara Venier chiama la coppia Boldi-De Sica : I due attori, di nuovo insieme in un film di Natale, saranno tra gli ospiti della puntata del 16 dicembre. In studio anche...

Domenica In - irrompe Flavio Insinna : il clamoroso incrocio nello studio di Mara Venier : Mara Venier sta preparando una puntata con il botto di Domenica In , in onda Domenica 16 dicembre a partire dalle ore 14 su Rai1. Torna l'attore piemontese Gabriel Garko per una sorpresa a Mara Venier.

Domenica In - ospiti 16 dicembre : Arbore e Pippo Baudo da Mara Venier : Mara Venier chiama Pippo Baudo e Renzo Arbore ospiti a Domenica In Nuovo appuntamento Domenica 16 dicembre alle 14 su Rai1 con Mara Venier. Dopo i successi delle scorse settimane e la vittoria Auditel per nove volte su tredici contro il competitor Domenica Live di Barbara D’Urso, Mara torna a presidiare il pomeriggio del giorno di festa con un nuovo carico di ospiti e di argomenti. Un parterre che si annuncia molto ricco: tra gli altri, ...

Domenica In - la 'storica figura di mer*** di Mara Venier' : Striscia la Notizia - il video clamoroso : A Domenica In , nell'ultima puntata di Domenica 9 dicembre in onda su Rai 1, nell'intervista con Gabriel Garko , Mara Venier ha rievocato uno storico incidente avvenuto con Luca Giurato : i due si ...

Mara Venier vince con Domenica in : post ironico su Barbara D'Urso : L'ultimo scontro tra le signore della Domenica è stato vinto da Mara Venier . Barbara D'Urso come ogni lunedì ha ringraziato i suoi telespettatori per aver fatto si che il suo programma fosse stato il ...

La verità di Barbara D'Urso su Domenica Live e Mara Venier : 'Non posso fare tutto' : Ieri pomeriggio, nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live trasmessa su Canale 5, abbiamo visto che Barbara D'Urso ha letto un comunicato stampa ufficiale di Mediaset, con il quale veniva fatta chiarezza sul suo futuro professionale. L'azienda, infatti, ha chiesto alla presentatrice di tornare in punta stabile in prime time e per questo motivo la D'Urso dovrà fare a meno di alcune ore del suo show Domenicale, il quale dalle 14 alle 17 ...

Domenica in - Mara Venier ed Enrico Brignano in lacrime in diretta : Risate e lacrime anche nell’ultima puntata di Domenica In in onda il 9 dicembre: ospite dell’intervista con Mara Venier Enrico Brignano che ha mostrato agli spettatori un lato certamente meno conosciuto del solito quando ha parlato del papà scomparso alcuni anni fa e della sua amata Flora Canto. Il clima disteso e conviviale si è fatto decisamente più serio quando dalla regia hanno trasmesso un video relativo ad uno spettacolo teatrale diverso ...

Cristina Parodi - 'La prima volta' fa sprofondare Raiuno : di quanto crolla dopo Mara Venier e Domenica In : Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.825.000 spettatori pari ad uno share del 17.8%, nella prima parte, e 2.245.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%, nella seconda parte. A seguire, il Tg1 ha ...

Domenica In - Enrico Brignano gela Mara Venier con una frase : cita Barbara d'Urso - lei esplode : Ieri 9 dicembre a Domenica In Enrico Brignano ha fatto un'altra battuta su Barbara d'Urso . Mara Venier si è trovata, per la seconda volta a distanza di poco tempo, alle prese con un riferimento alla ...

Mara Venier segna un nuovo record di ascolti con Domenica In : Domenica In: nuovo record di ascolti per Mara Venier Si chiude ufficialmente oggi la sfida a colpi di auditel tra Domenica In e Domenica Live: Mara Venier ha battuto Barbara D’Urso, conquistando 8 vittorie su 4. Dall’inizio della stagione televisiva a rendere entusiasmante la sfida degli ascolti Domenicali è stato questo scontro, ma dal 2019 tutto cambierà: Domenica Live cambia orario e dal 13 gennaio andrà in onda alle 17:20, ...