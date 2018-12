Derby della Mole | Soriano fa infuriare i tifosi del Torino | il “like” che non va giù ai

Il Derby della Mole nel segno di Cristiano Ronaldo : La prima stracittadina del marziano viene decisa proprio dal portoghese. Nel secondo anticipo della 16.ma giornata di campionato, la Juventus

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Juventus 0-1. Cristiano Ronaldo dal dischetto decide il Derby della Mole : Cristiano Ronaldo toglie le castagne dal fuoco e regala alla Juventus la vittoria numero 15 nelle prime sedici giornate di campionato: è sua infatti la rete dal dischetto al 70′ che decide il derby della Mole, lasciando a mani vuote il Torino, che nell’arco della sfida si era ben comportato al cospetto della Vecchia Signora. Nel primo tempo è la Juventus la prima a rendersi pericolosa, ma al 15′ Sirigu dice no a Ronaldo che ...

Torino-Juventus 0-1 - rigore di Ronaldo (ingenuità di Zaza) decide il Derby della Mole Inter-Udinese 1-0 - c’è Icardi : Sirigu si infortuna, entra Ichazo. Al 69’ l’episodio chiave: Zaza gli passa male un pallone e lo costringe al fallo su Mandzukic. Il Toro reclama un rigore. Annullato lo 0-2 al croato

Torino Juventus 0-0 LIVE : risultato in diretta del Derby della Mole. Izzo ci prova di testa : Torino-Juventus 0-0 LIVE Torino, 3-5-2, : Sirigu, 20' Ichazo,; Izzo, N'Koulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti. All.: Mazzarri Juventus, 4-3-1-2, : Perin; De Sciglio, ...

Derby della Mole Torino-Juventus : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Torino-Juventus, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Torino-Juve : il Derby della Mole verrà trasmesso questa sera su Dazn : Stasera, alle ore 20:30, andrà in scena il derby della Mole, Torino-Juventus. Il big match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A si disputerà allo stadio 'Olimpico Grande Torino' dove sono attesi oltre 27mila spettatori. I bianconeri arrivano alla gara contro i granata reduci dal successo ottenuto in casa contro l'Inter di Spalletti, sfida vinta 1-0 grazie al gol messo a segno da Mario Mandzukic. Il Torino, invece, ...

DIRETTA TORINO JUVENTUS / Streaming video DAZN : Marco Guida sarà l'arbitro del Derby della Mole - Serie A - : DIRETTA TORINO JUVENTUS Streaming video DAZN: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il derby della Mole di Serie A , 16 dicembre, .

Torino-Juventus - il Derby della Mole : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : La sedicesima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà sabato 15 dicembre. Si inizierà con due anticipi al sabato, e così alle ore 20.30 ci sarà l’attesissimo Derby della Mole, con il Torino che sulla carta giocherà in casa contro la Juventus. I bianconeri proveranno nuovamente ad allungare sul Napoli. La stracittadina del capoluogo piemontese potrebbe anche essere decisiva per le sorti del campionato, con la Vecchia Signora che fino a ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : successo della Lollo Caffè Napoli nel Derby contro Eboli - rotonde vittorie di Pesaro e Rieti : Solita formula a “spezzatino” per la massima Serie di Calcio a 5 nostrana. Un decimo turno, penultimo del girone d’andata, assai importante per andare a definire il quadro delle partecipanti alla prossima Coppa Italia che si disputerà dal 16 al 24 marzo 2019. Una Final Eight che vedrà le prime quattro al giro di boa qualificate direttamente mentre le squadre dal quinto al dodicesimo posto in classifica generale si affronteranno ...

Samsung Volley Cup – La preview della 10ª giornata : 4 anticipi - spicca il Derby fra Novara e Chieri : Samsung Volley Cup: la 10^ giornata ha quattro anticipi, Zanetti-Club Italia sabato sera su Rai Sport + HD. derby per la Igor, Scandicci a Cuneo. Il Bisonte ospita l’Imoco, la UYBA attende la Lardini. Sfida Saugella-Banca Valsabbina Si concentrerà soprattutto sabato la 10^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Ben quattro partite sulle sei totali si disputeranno in anticipo, chi per esigenze televisive, chi in ...

Torino-Juventus - tutto quello che c'è da sapere sul Derby della Mole : Dov'è possibile guardare Torino - Juventus? La sfida tra Torino e Juventus potrà essere seguita in diretta live su skysport.it e sull'app Sky Sport con tutti gli aggiornamenti. Quali sono i ...

