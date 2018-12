Coppa del Mondo | ltalia domina la 4x6 donne

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018 : Katharina Althaus domina in Francia davanti a Lundby e Takanashi. 12ma Lara Malsiner : Katharina Althaus non si ferma più e vince la seconda gara in due giorni (la terza di fila in stagione) a Premanon, in Francia, in occasione della seconda tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto femminile. La tedesca si conferma in grandissima condizione e domina grazie ad un secondo Salto sensazionale in cui ha scavato un gap abissale nei confronti delle avversarie. Althaus, che aveva chiuso in vetta la prima serie con 2 punti di margine su ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : Evgenij Belov vince la 15 km - ottimo settimo posto per Francesco De Fabiani : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. A Davos si disputano la 10 km a tecnica libera femminile e la 15 km a tecnica libera maschile. Sarà una mattina di speranze per la spedizione italiana, soprattutto al maschile, con Francesco De Fabiani che punta ad arrivare verso posizioni importanti della gara. Il suo pettorale di partenza sarà il 56, mentre scieranno con il 24 ...

Sci di fondo - Coppa del mondo : Elisa Brocard decima nella 10 km a tecnica libera di Davos : Sci di fondo, Coppa del mondo: la vittoria nella 10 km a tecnica libera è andata alla Therese Johaug, decima la Brocard Elisa Brocard a 34 anni ottiene il miglior risultato di carriera in una gara individuale di Coppa del mondo. A Davos nella 10 km a tecnica libera l’azzurra si classifica al decimo posto, centrando così la top ten e togliendosi anche la soddisfazione di vedere per qualche minuto il proprio nome in cima a tutte, ...

Gigante Alta Badia streaming video e tv : Hirscher in testa con vantaggio abissale! - Coppa del Mondo - : Diretta Gigante Alta Badia streaming video e tv, risultato live: favoriti e azzurri sulla Gran Risa , Coppa del Mondo di sci maschile, oggi 16 dicembre, .

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Therese Johaug consolida il primato : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Diretta/ Gigante Alta Badia streaming video e tv : tutti in pista per la 1manche! - Coppa del Mondo sci - : Diretta Gigante Alta Badia streaming video e tv, risultato live: favoriti e azzurri sulla Gran Risa , Coppa del Mondo di sci maschile, oggi 16 dicembre, .

GIGANTE ALTA BADIA/ Streaming video e diretta tv : storia sulla Gran Risa - Coppa del Mondo sci maschile - : diretta GIGANTE ALTA BADIA Streaming video e tv, risultato live: favoriti e azzurri sulla Gran Risa , Coppa del Mondo di sci maschile, oggi 16 dicembre, .

Calcio : storico trionfo del Vietnam nella Coppa del sud-est asiatico : H? CHÍ MINH CITY – Le vie di tutto il Vietnam sono state invase da carovane che ricordano quelle di altri Paesi per la vittoria della Coppa del Mondo, anche se in questo caso la competizione in questione era meno prestigiosa. Sabato, infatti, si è tenuta la finale di ritorno della AFF Suzuki Cup 2018, la Coppa dell’ASEAN, alla quale partecipano gli undici Paesi del sud-est asiatico. La rassegna, nata nel 1996, è giunta quest’anno ...

Ciclismo su pista - seconda giornata di Coppa del Mondo : Scartezzini-Lamon sesti nel madison : Ciclismo su pista, seconda giornata di Coppa del Mondo: oro ai danesi Johansen – Von Folsach, l’Italia sale al quarto posto nel ranking UCI della specialità Sesto posto di Michele Scartezzini e Francesco Lamon nel madison disputato nella seconda giornata di Coppa del Mondo a Londra. Con questo piazzamento l’Italia si porta al quarto posto del ranking UCI nella specialità. La gara odierna è stata vinta dalla Danimarca ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Max Franz nuovo leader : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...