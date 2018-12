Circo e animali | il ministro Bonisoli | ' É ora di dire davvero basta'

Stop al Circo con animali - Desio ci ripensa : "In tribunale potremmo perdere" : ... in Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e via dicendo, che hanno dato ragione ai titolari di circhi e spettacoli itineranti che si erano appellati. In caso di nuove richieste in questa ...

"Quattrozampe nel cuore" contro il Circo : «Rubata la libertà degli animali» : Nulla di quella visione fantastica che il Circo vorrebbe trasmettere è supportata dalla realtà negli spettacoli con gli animali. C'è solo la libertà rubata, la mancanza di spazi aperti, ci sono gli ...

Circo senza animali : è una grande conquista! Ora il passo decisivo : Il Circo senza animali è una realtà, in Italia e nel mondo (il Cirque du Soleil è tra i più noti, il Circo virtuale con ologrammi, il Circo Contemporaneo), e surclassa lo spettacolo anacronistico, non competitivo e avvilente che ancora usa animali e scontenta tanti spettatori, al punto da essere in crisi da anni, oltre a riproporre un modello arcaico di sottomissione dell’animale che non si concilia con l’accresciuta sensibilità ...

'Animali prigionieri nel Circo' - invito a boicottare lo spettacolo nel Napoletano : ... facendo appello ai cittadini di 'boicottare' gli spettacoli. Ma i circensi si difendono: 'Abbiamo tutte le autorizzazioni, amiamo gli animali'. Mentre il Governo entro il 27 dicembre dovrà emanare ...

Animali al Circo - un anno fa l’Italia ha preso l’impegno di vietarne l’uso. Ora agisca : Il 70% degli italiani si dichiara contrario all’utilizzo degli Animali negli spettacoli (rapporto Eurispes). Il numero di spettacoli e di spettatori sotto i tendoni vanno a calare di anno in anno (rapporto Censis per Lav). La Fve (Federazione dei veterinari europei) ha dichiarato che i bisogni degli Animali “non possono essere soddisfatti in un circo itinerante”. La Fnovi (Federazione italiana ordine dei veterinari) si è unita dicendo che “la ...

"È ora di dire basta al Circo con animali : il governo deve intervenire urgentemente" : Entro il 27 dicembre il governo deve emanare un decreto legislativo sul superamento dell'uso degli animali nei circhi come...

Il Circo non è divertente per gli animali : Governo vieti questi spettacoli : ... in un Rapporto del 2017 commissionato all'Istituto di ricerca CENSIS, ha rilevato come il settore sia in crisi, con un netto calo nel numero sia degli spettacoli che degli spettatori'. IL 70% DEGLI ...