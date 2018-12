Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Londra 2018 | Elia Viviani è terzo nell’omnium!

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani quarto nell’omnium a metà gara : Terza ed ultima giornata di gare nel Velodromo olimpico di Londra per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Appuntamento importante per Elia Viviani che entra in scena nell’omnium, specialità nella quale è campione a Cinque Cerchi in carica. Il velocista nativo di Isola della Scala ha iniziato al meglio la giornata con la vittoria nello scratch, ma poi ha deluso nella Tempo Race, chiudendo solo ottavo. A metà gara il ...

Ciclismo su pista - seconda giornata di Coppa del Mondo : Scartezzini-Lamon sesti nel madison : Ciclismo su pista, seconda giornata di Coppa del Mondo: oro ai danesi Johansen – Von Folsach, l’Italia sale al quarto posto nel ranking UCI della specialità Sesto posto di Michele Scartezzini e Francesco Lamon nel madison disputato nella seconda giornata di Coppa del Mondo a Londra. Con questo piazzamento l’Italia si porta al quarto posto del ranking UCI nella specialità. La gara odierna è stata vinta dalla Danimarca ...

Ciclismo su pista - a Londra terzo posto per Elisa Balsamo nell'inseguimento a squadre : Dopo il quarto posto di Berlino , Elisa Balsamo torna protagonista nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista e lo fa con un terzo posto nell'inseguimento a squadre femminile. La ventenne cuneese in forza al team di Bottanuco Valcar PBM ha infatti ottenuto a Londra il terzo podio ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Italia sottotono nelle gare serali della terza giornata : La terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in corso a Londra (domani la conclusione) va in archivio senza grandi sussulti per la compagine azzurra. Andiamo a scoprire i risultati della sessione serale. Nello sprint femminile semifinali senza storia: l’australiana Stephanie Morton batte 2-0 l’ucraina Olena Starikova e con lo stesso punteggio la tedesca Emma Hinze ha la meglio sull’olandese Laurine van ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Maria Giulia Confalonieri attardata nell’Omnium dopo due prove - fuori Miriam Vece e Francesco Ceci : Seconda giornata di gare presso il Lee Valley VeloPark di Londra (Inghilterra) per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Nella sessione pomeridiana si sono svolte le prime due prove dell’Omnium femminile, il primo turno e i ripescaggi del Keirin maschile e le qualificazioni, i sedicesimi, gli ottavi e i quarti di finale della Sprint femminile. L’evento più importante per l’Italia era sicuramente ...

Ciclismo su pista – Le azzurre tornano sul podio a Londra - gli uomini lo sfiorano chiudendo al 4° posto : Balsamo, Frapporti, Guazzini e Valsecchi conquistano il bronzo nella tappa di CdM di Londra, i ragazzi di Villa cedono ai britannici per 30 millesimi La prima giornata della quarta prova di Coppa del Mondo pista in corso a Londra, in Gran Bretagna, segna un netto progesso dei quartetti azzurri rispetto alla precedente prova di Berlino. Le ragazze di Salvoldi tornano sul podio conquistando il bronzo nella sfida con il team britannico ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : l’Italia sale sul podio nell’inseguimento a squadre femminile! Quarto posto per gli uomini : l’Italia sale sul terzo gradino del podio nell’inseguimento a squadre femminile a Londra, dove si sta svolgendo la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto formato da Elisa Balsamo, Simona Frapporti, Vittoria Guazzini e Silvia Valsecchi ha sconfitto nella finale 3°-4° posto il Team Breeze imponendosi con il tempo di 4:23.765 contro il 4:24.512 delle avversarie. Terza vittoria consecutiva invece per la Gran ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Italia in finale per il terzo posto con i due inseguimenti a squadre! : Buoni riscontri per l’Italia nella giornata di apertura della tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista a Londra (Gran Bretagna). I quartetti tricolori non tradiscono le attese e conquistano entrambi l’accesso per la finale 3°-4° posto, agguantando dunque punti pesantissimi in ottica ranking olimpico. L’inseguimento a squadre maschile composto da Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Davide Plebani e Michele Scartezzini si è ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani e Letizia Paternoster le punte - novità Vittoria Guazzini : Scatterà domani, venerdì 14 dicembre, la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Teatro delle gare sarà lo spettacolare Lee Valley VeloPark di Londra (Inghilterra), già sede dei Giochi Olimpici del 2012 e di diverse tappe del massimo circuito internazionale nelle passate stagioni. L’Italia si presenta all’appuntamento con rinnovate ambizioni di podio. Le speranze principali per la Nazionale dei DT Dino ...

Ciclismo su pista - Qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i ranking aggiornati. Azzurri ben piazzati con gli inseguimenti e nell’omnium : Continua il cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Ciclismo su pista. I ranking olimpici aggiornati dall’UCI tengono conto degli ultimi campionati continentali e delle prime tre prove della Coppa del Mondo 2018-2019. Andiamo quindi scoprire le graduatorie di tutte le specialità, concentrandoci sulla situazione dell’Italia. Inseguimento a squadre La specialità di punta dell’Italia, che al momento potrebbe schierare entrambi ...

Grave incidente per Samuele Manfredi - il giovane talento del Ciclismo su pista in coma farmacologico : Samuele Manfredi è stato coinvolto in un brutto incidente stradale, la giovane stelle del ciclismo su pista ricoverato in codice rosso Samuele Manfredi è stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale di Pietra Ligure con un Grave trauma cranico dopo un brutto incidente in bici. Il giovane talento del ciclismo su pista italiano è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto mentre si stava allenando sulle strade a Toirano ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Tra venerdì 14 dicembre e domenica 16 dicembre andrà in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Teatro delle competizioni sarà lo spettacolare Lee Valley VeloPark di Londra (Inghilterra), già sede dei Giochi Olimpici del 2012 e di diverse tappe del massimo circuito internazionale nelle passate stagioni. L’Italia sarà presente con una nutrita pattuglia composta da 15 atleti (7 uomini e 8 donne). Le punte ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per Londra. Torna Letizia Paternoster dopo l’incidente! : Letizia Paternoster Torna subito in sella dopo il brutto incidente di Berlino, domenica scorsa cadde durante la Madison e venne portata in ospedale. La 19enne ha accusato dei dolori al costato ma non ci sono fratture, ha osservato qualche giorno di riposo e ha deciso di stringere i denti per partecipare alla quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ciclismo su pista che si disputerà a Londra (Gran Bretagna) nel weekend del 14-16 dicembre. La ...