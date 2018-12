Ciclismo | Giovanni Visconti verso la Wilier-Selle Italia | ritorno alla corte di Scinto

oasport

: Buonasera @ivanbasso. Sono Giovanni Sofia, un giovane giornalista di @ReporterNuovo, diretto da @riotta. Se potessi… - NanniSofia1 : Buonasera @ivanbasso. Sono Giovanni Sofia, un giovane giornalista di @ReporterNuovo, diretto da @riotta. Se potessi… - flo_sportlab : Biomeccanica Ciclismo - Giovanni Visconti - Florence SportLab -

(Di domenica 16 dicembre 2018)ha anticipato quale sarà la sua destinazione per la prossima stagione: il siciliano, infatti, lascerà la Bahrain Merida con cui ha corso durante l’ultimo anno e si accaserà(compagine che cambierà il proprio nome per il 2019). Il 35enne ha dunque deciso di tornaredi Luca, il DS che ha contribuitosua esplosione tra i professionisti.dovrebbe puntarepartecipazione al Giro d’con questa formazione Professional, al momento manca ancora il comunicato ufficiale del trasferimento ma la notizia è confermata stando anche alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ciclista a Tele Once: “Tornerò a correre cone Citracca, che sono un po’ quelli che mi hanno lanciato in Toscana sin da dilettante. Ho fatto questa scelta perché voglio tornare a divertirmi in bici, essere libero e aiutare i ...