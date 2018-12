Ciclismo – Dalla caduta al 3° posto | Elia Viviani eroico nell’Omnium di Coppa del Mondo

Ciclismo - Mario Cipollini a processo : accusato di lesioni dalla sorella : Mario Cipollini dovrà affrontare un processo con l’accusa di avere picchiato la sorella Tiziana il 4 aprile 2017 nell’abitazione di Montecarlo (in provincia di Lucca). Il Re Leone, uno dei più forti velocisti della storia del Ciclismo, comparirà dunque davanti al giudice del tribunale di Lucca per lesioni: il 51enne, professionista dal 1989 al 2005 con un palmares infinito in cui spiccano la vittoria di un Mondiale e di una ...

Ciclismo - la rivelazione di Lance Armstrong : “i miei investimenti in Uber mi hanno salvato dalla povertà” : L’ex ciclista ha rivelato in un’intervista di aver evitato la bancarotta grazie a 100.000 dollari investiti tanti anni fa in Uber, diventata poi una compagnia miliardaria Lance Armstrong è tornato a parlare, concedendo un’intervista alla CNBC cinque anni dopo l’ultima rilasciata a Oprah Winfrey. Il texano ha parlato sia della sua situazione attuale che dei progetti futuri, rivelando anche un clamoroso retroscena ...

Ciclismo - le stelle azzurre premiate dalla Federazione durante il ‘Giro d’Onore 2018’ : Le stelle azzurre hanno brillato più che mai con 35 ori, 22 argenti e 23 bronzi – Di Rocco “Un giro d’Onore davvero entusiasmante che evidenzia la vitalità del Ciclismo italiano” In una cornice d’effetto, la Sala Maestoso del CityLife District di Milano, il Giro d’Onore 2018, cerimonia della FederCiclismo ormai consolidata negli anni, ha voluto premiare le sue stelle azzurre che hanno reso la stagione appena conclusa una stagione da ...

Ciclismo - dalla stagione 2019 l’Uci introdurrà controlli anche sui calzini : Il mondo del Ciclismo professionistico si avvia verso una nuova riforma che nelle prossime due stagioni porterà tante novità. Cambieranno le classifiche, senza più quella del World Tour ma solo il World Ranking, e il calendario con una nuova challenge ancora in via di definizione che riunirà tutte le più importanti corse di un giorno. Vedremo ogni quattro anni un super Mondiale con tutte le discipline del Ciclismo riunite insieme, tra strada, ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : Italia seconda nell’inseguimento a squadre femminile. Azzurre superate in finale dalla Gran Bretagna : L’Italia centra un ottimo secondo posto nell’inseguimento a squadre femminile a Milton (Canada), nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Simona Frapporti e Silvia Valsecchi, dopo la Grande qualifica, si è dovuto arrendere alla superiorità della Gran Bretagna in finale. Il quartetto formato da Laura Kenny, Katie Archibald, Elinor Barker e Eleanor ...

Ciclismo – Termina la stagione agonistica di Fabio Aru : “torno a casa dalla Cina contento” : Ieri al Tour of Guangxi, Fabio Aru ha chiuso la sua stagione agonistica Con la sesta e ultima tappa del Tour of Guangxi, disputatasi ieri a Guilin, si è chiusa la stagione agonistica 2018 di Fabio Aru. Nonostante le condizioni atmosferiche non siano state particolarmente favorevoli, il campione di Villacidro ha sempre concluso nel gruppo di testa le lunghe frazioni di pianura ed è stato in grado di mantenere le ruote dei migliori ...

Ciclismo - Andrea Tafi sogna la pazza idea : “Voglio cimentarmi nella Parigi-Roubaix a 20 anni dalla mia vittoria” : Per noi comuni mortali sarebbe solo una follia ma per chi nella sua carriera agonistica è stato abituato a vincere, soffrire, essere il capitano e fare il gregario in bicicletta nulla è davvero impossibile. La notizie è di quelle che sorprendono, a dir poco: Andrea Tafi, ultimo trionfatore italiano alla Parigi-Roubaix (1999) vuol tornare in sella e cimentarsi nella Classica Monumento per eccellenza ed entrare nella storia. Non è frutto di uno ...

Ciclismo - Nibali atteso dalla Procura di Grenoble : gli inquirenti convocano lo Squalo per interrogarlo : Nell’ambito dell’incidente che ha visto protagonista Nibali al Tour de France, la Procura di Grenoble lo ascolterà come persona offesa e informata sui fatti La cinghia che si aggancia alla bici, la rovinosa caduta e la frattura di una vertebra. Fotogrammi che Vincenzo Nibali difficilmente cancellerà, un Tour de France terminato anzitempo il 19 luglio sull’Alpe d’Huez, dove lo Squalo ha dovuto fare i conti con la ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : azzurri lontani dalla zona medaglie - ottima seconda piazza per Della Valle nell’eliminator : Terza prova per quanto riguarda il combined di Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. È andata in scena oggi la prova di Cross Country Eliminator (Mountain Bike) sia per gli uomini che per le donne: non ci sono grandi notizie per le squadre italiane. Molto bene Tommaso Della Valle al maschile: l’azzurro trova una strepitosa seconda piazza nella sua prova, ma non basta per rimontare in classifica vista la delusione di ieri ...

Ciclismo - Nibali raccontato dalla moglie Rachele : “mesi duri - sistemava pc e sostituiva prese. Ecco come l’ho risollevato” : La moglie di Vincenzo Nibali ha raccontato i duri mesi trascorsi dopo la caduta al Tour de France, svelando la determinazione dello Squalo dello Stretto Il Tour de France, la caduta e l’infortunio. Mesi terribili prima di risalire in sella alla propria bicicletta per vivere da protagonista la fine della stagione, con il secondo posto al Lombardia che restituisce un Nibali nuovo di zecca. AFP/LaPresse Sono stati mesi duri, in cui la ...