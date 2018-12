Che tempo che fa | anticipazioni puntata di domenica 16 dicembre su Rai 1

Lombardia : Terzi - su Ponte San MiChele Rfi non perda tempo : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Su Ponte San Michele Rfi non perda tempo. Lo afferma Ponte San Michele, Terzi: RFI non perda tempo l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, ricordando che "come Regione Lombardia, per quanto rigu

Che tempo che fa - Fabio Fazio contro Luigi Di Maio. Il brutto sospetto : vuoi vedere che dietro il caso... : E dunque esiste un 'caso Fabio Fazio' anche per il Movimento 5 Stelle. Un 'caso' da affrontare e, magari, risolvere 'il prima possibile', in modo da poter ricostruire 'un po' di buonsenso rispetto ...

Che tempo che fa e Fabio Fazio - la verità di Franco Bechis - 'Veline e poltrone - perché la Rai è un mostro' : La guerra di Luigi Di Maio contro Fabio Fazio per il maxi-stipendio a Che tempo che fa , quella del M5s contro i giornali per i fondi all'editoria. Una doppia ipocrisia, spiega il direttore Franco ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio a processo in Commissione di Vigilanza Rai : 'Costi - sprechi e complicità' : Non basta l'affondo di Luigi Di Maio sul suo stipendio. Fabio Fazio se la dovrà vedere anche con la Commissione di Vigilanza Rai. A giurarla, al conduttore di Che tempo che fa , è il suo storico arci-...

Amici - Daniel Piccirillo sCherza con il fuoco : disastro in diretta - scorda tutto ma nel tempo libero... : Ha balbettato nel pomeridiano di Amici di Maria De Filippi sabato scorso, Daniel Piccirillo , e ha confessato di aver problemi nella memorizzazione delle canzoni. Ma il giovane cantante dedica molto ...

Antonio Megalizzi - i medici : poChe ore di tempo per prendere una decisione : Ieri i medici si sono presi 48 ore per valutare la situazione del ragazzo ferito a Strasburgo. Le sue condizioni restano...

Escursionisti dispersi nel Tarvisiano : ricerChe complicate dal maltempo : Riprese questa mattina le ricerche dei due Escursionisti triestini dispersi da martedì nel Tarvisiano: purtroppo le operazioni sono complicate dal maltempo (l’elicottero della Protezione civile non ha potuto alzarsi in volo). In quota sono in corso nevicate con piccole bufere di vento, e la visibilità è scarsa. Le ricerche si concentrano sul versante della Creta del Cacciatore che affaccia sulla Valle di Riofreddo, in particolare ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio mira al picco stagionale : trionfo pop - chi porta in studio domenica sera : Filtrano le anticipazioni sulla prossima puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio , il programma della domenica sera su Rai 1, che in studio potrà contare su due nomi pesantissimi: Laura Pausini e ...

Google rinnova l’interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le sChede aperte : Google rinnova l'interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte. Il nuovo pulsante per aprire una nuova scheda si sposta anche al centro dell'interfaccia di Duet, rendendolo ancora più facile da raggiungere con una sola mano. L'articolo Google rinnova l’interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte proviene da ...

Meteo - Italia nella morsa del maltempo : freddo - pioggia e neve anChe a bassa quota : L'Italia nelle prossime ore sarà alle prese con ben due vortici ciclonici che, spostandosi, porteranno sulla Penisola un carico di pioggia, a tratti anche a carattere temporalesco, ma anche freddo gelido con conseguente abbassamento delle temperature e neve anche a bassa quota e in pianura al centro nord.Continua a leggere

Laura Pausini e Biagio Antonacci domenica a Che tempo che fa su Rai 1 (Anteprima Blogo) : Dieci concerti live ed un tour imperdibile per i fans di due dei cantanti fra i più amati e famosi della nostra penisola. Stiamo parlando di Laura Pausini e Biagio Antonacci che domenica sera saranno fra gli ospiti del nuovo appuntamento con il varietà più visto della domenica sera Che tempo che fa.Da Fabio Fazio dunque Laura Pausini e Biagio Antonacci canteranno il pezzo scritto da Tony Maiello "Il coraggio di andare" in radio in questi ...

Ravezzani duro : 'Lo dico da tempo Che l'Inter avrebbe dovuto cedere Perisic' : l'Inter è sotto accusa dopo l'eliminazione in Champions League maturata dopo il pareggio interno contro il Psv Eindhoven per 1-1, con il Tottenham che è riuscito a qualificarsi grazie allo stesso risultato ottenuto al Camp Nou contro il Barcellona. Un pari che fa ancora male visto che la squadra nerazzurra è consapevole di aver perso non solo una grande occasione visto che avrebbe dovuto battere l'ultima in classifica del proprio girone, già ...

Manovra - perché l'Ue non apre all'Italia : 'Deficit francese temporaneo - debito Roma persistente' : Da una parte ci sarà uno sforamento temporaneo del tetto del deficit , dall'altra c'è, e già da anni, una violazione della regola del debito che ora rischia di sfociare in una procedura. La situazione ...

Maltempo Liguria : ecco l’app Che ‘allerta’ in caso di pericolo : La tecnologia al servizio del meteo: arriva l’applicazione per ricevere direttamente sul cellulare le segnalazioni della protezione civile e prevenire eventuali danni causati dal Maltempo. Il suo nome è “It Alert”, il nuovo sistema di allerta ‘a portata di smartphone’ che sarà sperimentato in Liguria e sviluppato dalla Fondazione Cima, il centro internazionale sulla ricerca ambientale. Presentata a Savona, ...