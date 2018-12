Carlo Calenda | Zingaretti con D' Alema per un' alleanza con M5s? Gentiloni dica una

Pd - Carlo Calenda chiede di fermare tutto : 'Niente primarie, porterebbero solo confusione. Serve time out' dice intervistato da Repubblica. Renzi respinge invito di Zingaretti a candidarsi capolista alle elezioni europee -

Miss Italia 2018 - il calendario con le prime tre classificate Carlotta - Fiorenza e Chiara : Hanno conquistato la Finale dell'ultima edizione del concorso di bellezza e, adesso, diventano le protagoniste del calendario 2019 di Miss Italia . Modelle nei 12 scatti del fotografo Gianmarco ...

Carlo Calenda : "Di Maio ha mentito quattro volte - dovrebbe dimettersi" : "Di Maio ha mentito da Ministro per la quarta volta. In nessun paese civile gli sarebbe consentito di rimanere al suo posto. Mentire in campagna elettorale o quando si è all'opposizione è una cosa, mentire da Ministro comporta le dimissioni". Lo scrive l'ex ministro allo Sviluppo Economico, Carlo Calenda, in un post elencando anche le quattro bugie che contesta al suo successore. "Queste sono le quattro menzogne accertate di Di ...

Pd tra congressi e incontri. A dicembre Carlo Calenda a San Benedetto : SAN Benedetto DEL TRONTO Il Pd si prepara alla doppia fase congressuale con un occhio alle future elezioni europee di primavera. Il 2 dicembre si svolgeranno le primarie per eleggere il nuovo ...

Orizzonti selvaggi. Recensione al libro di Carlo Calenda : La Politica ha ceduto terreno all'economia in modo indiscriminato. E leggere questa critica da parte di chi, almeno nell'immaginario comune, è espressione proprio di quell'elite economica colpisce. ...

Congresso Pd - Carlo Calenda appoggia Marco Minniti : La candidatura di Minniti alla segreteria del Pd trova un sostegno "pesante", quello di Carlo Calenda. L'ex ministro commenta su Twitter: "Molto contento. Marco è una persona di livello. Lo sosterrò. È stato un collega prezioso al governo che si è sobbarcato un carico difficile. L'importante è che tra lui, Zingaretti e Richetti prevalga un approccio di reciproco rispetto. Sono tutte e tre persone di grande ...

Carlo Calenda contro l'uso dei videogiochi : "Impediscono lo sviluppo del ragionamento. A Casa mia non entrano" : A far infuriare Carlo Calenda, più della politica sono stati i videogiochi. L'ex ministro dello sviluppo Economico ha espresso una dura posizione verso i giochi elettronici, arrivando a considerarli "Una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento- per poi aggiungere- A Casa mia non entrano".Il post di Calenda ha suscitato reazioni varie, tra l'approvazione e delle critiche più o meno ...

Carlo Calenda a Savona per visitare le zone colpite dal maltempo : Domani lunedì 5 novembre 2018 Carlo Calenda, già ministro allo sviluppo economico, farà visita a Savona. Afferma Roberto Arboscello segretario PD di Savona: 'Appreso della Presentazione a Genova del ...

Carlo Calenda proprio non vuole essere il nuovo Macron : «Macron mi sta antipaticissimo. Ci ho litigato dal primo giorno, da Fincantieri in poi. Non ci voglio diventare il nuovo Macron» The post Carlo Calenda proprio non vuole essere il nuovo Macron appeared first on Il Post.