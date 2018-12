Canottaggio | assegnati i titoli italiani Indoor Rowing 2018 | tutti i risultati dopo

sportfair

(Di domenica 16 dicembre 2018) In evidenza per il CC Napoli Gennaro Di Mauro, l’azzurrino che si laurea campione d’Italia Junior realizzando anche il record italiano di categoriaoggi al Palamontepaschi di Chianciano Terme i, ultimo appuntamento tricolore della stagione. Tre le società in grado di conquistare dueciascuna: CC Napoli (Ragazzi maschile, Junior maschile), Fiamme Rosse (Senior femminile, Pesi Leggeri femminile), Esperia Torino (Under 23 femminile, Ragazzi femminile). In evidenza per il CC Napoli Gennaro Di Mauro, l’azzurrino che si laurea campione d’Italia Junior realizzando anche il record italiano di categoria, 5’ 52” e 7 decimi, un tempo che polverizza di quattro secondi il precedente primato, risalente a ben 12 anni fa. Sugli scudi anche l’azzurro del settore Pesi Leggeri Martino Goretti, che domina la finale pielle maschile regalando ...