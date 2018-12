Campania | lite tra giovani finisce in tragedia | 23enne ucciso con un piede di porco

Campania - lite tra giovani finisce in tragedia : 23enne ucciso con un colpo di cric - arrestato 26enne : Una lite tra due giovani e finita in tragedia . È accaduto nella notte alla frazione Bagnara di Sant'Angelo a Cupolo.Il giovane arrestato è Antonio de Franco di 26 anni. La...

Rifiuti in Campania - lite Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori/ Ministro Costa : "problema roghi tossici" - IlSussidiario.net : Rifiuti in Campania e Terra dei Fuochi, scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori . lite Governo Lega-M5s, Ministro Costa : 'problema roghi tossici'

Rifiuti - lite tra Salvini e Di Maio sugli inceneritori in Campania : Ritorna a Napoli, come promesso un mese fa, e parla subito della sua «enorme preoccupazione»: una emergenza Rifiuti che, in Campania, potrebbe tornare presto, molto presto. Il ministro...