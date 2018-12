Calciomercato Manchester United: Pogba via a Gennaio?

lanotiziasportiva

(Di domenica 16 dicembre 2018)Premier League: i motivi della possibile cessione del centrocampista francese a, ormai da tempo ai ferri corti con Mourinho.Paul/ E adessoè diventato un caso. Davvero non serve più al? E i Red Devils hanno già in mano un degno sostituto? Oppure, è il diretto interessato ad aver spinto l’acceleratore per lasciare al più presto José Mourinho? Al momento, sono tutti quesiti che rimangono senza una risposta definitiva. A cui si aggiunge, a questo punto della stagione, l’interrogativo sull’identità del rinforzo diper il centrocampo dei Red Devils, perché è impensabile che in caso di partenza del francese Mourinho non abbia richiesto un altro giocatore.Dopo averlo strappato alla Juventus per 89 milioni di sterline (acquisto più costoso della storia del Man), la sua ...