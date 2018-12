Calcio | Serie A 2018-2019 | Spal-Chievo 0-0 | le squadre non si fanno male nel lunch match

Pagelle/ Torino-Juventus - 0-1 - : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 16giornata - : Pagelle Torino-Juventus , 0-1, : Fantacalcio, i voti del derby della Mole, valevole per la 16giornata di Serie A. Con la firma di Cristiano Ronaldo.

Serie A Calcio oggi - tutte le partite di oggi. Gli orari e come vederle in tv e diretta streaming. Il programma completo : Dopo i due anticipi di ieri e in attesa dei posticipi di domani e dopodomani, sei partite sono in programma oggi, domenica 16 dicembre, per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Si comincia alle ore 12.30 con la sfida salvezza tra Spal e Chievo. Tre partite come di consueto alle ore 15.00: il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, il match fra Frosinone e Sassuolo e l’incontro tra Sampdoria e Parma. Alle ...

Calendario Serie A Calcio oggi - gli orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto le vittorie Inter e Juventus, rispettivamente contro l’Udinese a San Siro e nel derby della Mole contro il Torino, sono sei le partite in programma quest’oggi, domenica 16 dicembre, valide per la 16esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Si comincia dal lunch-match delle 12.30 tra SPAL e Chievo, un confronto che mette in palio punti salvezza importanti, soprattutto per ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Juventus 0-1. Cristiano Ronaldo dal dischetto decide il derby della Mole : Cristiano Ronaldo toglie le castagne dal fuoco e regala alla Juventus la vittoria numero 15 nelle prime sedici giornate di campionato: è sua infatti la rete dal dischetto al 70′ che decide il derby della Mole, lasciando a mani vuote il Torino, che nell’arco della sfida si era ben comportato al cospetto della Vecchia Signora. Nel primo tempo è la Juventus la prima a rendersi pericolosa, ma al 15′ Sirigu dice no a Ronaldo che ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : l’Acqua&Sapone Unigross strapazza il Maritime Augusta e vola in vetta alla classifica : Vittoria pesantissima dell’Acqua&Sapone Unigross al Palacus Santa Filomena di Chieti. I campioni d’Italia si sono imposti nell’unico match del sabato di questo decimo turno (penultimo del girone d’andata) del campionato di Calcio a 5 di Serie A contro il Maritime Augusta. Il 6-1 inflitto dagli abruzzesi ai siciliani ha permesso loro di conquistare la vetta della classifica proprio ai danni di questi ultimi, scesi in ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan pareggia con l’Atalanta Mozzanica - la Fiorentina aggancia le rossonere in vetta : In attesa del confronto alla Dacia Arena di Udine tra Tavagnacco e Juventus (domenica 16 dicembre alle ore 12.30), buona parte del decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andato in scena quest’oggi. La sorpresa è il mezzo passo falso del Milan di Carolina Morace. Le rossonere sono state bloccate sullo 0-0 dall’Atalanta Mozzanica. Una partita gagliarda delle bergamasche al cospetto di una formazione di ...

Inter-Udinese 1-0 - Serie A Calcio : i nerazzurri tornano al successo - decide Icardi su rigore : A San Siro l’Inter batte l’Udinese 1-0 nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A di calcio. I nerazzurri grazie al rigore trasformato da Mauro Icardi tornano al successo dopo quattro partite, mettendosi alle spalle l’amara eliminazione dalla Champions League, e consolidano così il terzo posto in classifica. Nel primo tempo l’Inter fa la partita, con tanto possesso palla, ma non riesce ad essere precisa in fase realizzativa. Sono due ...

Pagelle/ Inter Udinese : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 16giornata - primo tempo - : Pagelle Inter Udinese: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 16giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro.

Calcio femminile - Serie A : i risultati della decima giornata. Il Milan frena - la Juve tenta il sorpasso a Udine : Campionato sempre più aperto, quindi appuntamento per domenica a partire dalle 12.30 su Sky Sport Serie A dalla Dacia Arena di Udine per Tavagnacco-Juventus . Le bianconere di Rita Guarino con un ...

Calciomercato Roma - Sadiq in prestito al Perugia : l'attaccante rientra dai Glasgow Rangers per andare in Serie B : Umar Sadiq torna in Italia. Già archiviata la parentesi in prestito ai Glasgow Rangers, l'attaccante classe '97 di proprietà della Roma farà rientro alla società giallorossa, prima di iniziare una ...

FantaCalcio : i consigli per la 16esima giornata di Serie A : stata una tre giorni di coppe tremenda per il calcio italiano, che ora si rituffa nel campionato. Per fortuna il Fantacalcio ha poco a che vedere con l'Europa e i Magic allenatori possono concentrarsi ...

Anticipi Serie A Calcio oggi - chi gioca e a che ora. Il programma delle partite e come vederle in tv e streaming : oggi (sabato 15 dicembre) si giocheranno due Anticipi della sedicesima giornata della Serie A di calcio. Questo fine settimana di campionato si aprirà alle 18.00 con la sfida di San Siro tra Inter e Udinese. I nerazzurri dopo l’amara eliminazione in Champions League avranno l’occasione di ritrovare il successo in questa partita e mettersi alle spalle le ultime prestazioni sottotono. Momento negativo anche per i friulani che andranno a caccia di ...