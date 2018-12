IL BALLO DELLE DEBUTTANTI. Le 4 Nazionali di Calcio femminile per la prima volta ai Mondiali : Sabato 7 dicembre si sono svolti i sorteggi dei raggruppamenti dei Mondiali di calcio femminile 2019, in programma dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in 6 gironi da 4. Tra queste 24 c’è anche l’Italia, che è riuscita a qualificarsi a vent’anni di distanza dall’ultima volta.Ma oltre alle azzurre e ad altre Nazionali già avvezze alla Coppa del Mondo, ce ne sono 4 che ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan pareggia con l’Atalanta Mozzanica - la Fiorentina aggancia le rossonere in vetta : In attesa del confronto alla Dacia Arena di Udine tra Tavagnacco e Juventus (domenica 16 dicembre alle ore 12.30), buona parte del decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andato in scena quest’oggi. La sorpresa è il mezzo passo falso del Milan di Carolina Morace. Le rossonere sono state bloccate sullo 0-0 dall’Atalanta Mozzanica. Una partita gagliarda delle bergamasche al cospetto di una formazione di ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della decima giornata. Il Milan frena - la Juve tenta il sorpasso a Udine : Campionato sempre più aperto, quindi appuntamento per domenica a partire dalle 12.30 su Sky Sport Serie A dalla Dacia Arena di Udine per Tavagnacco-Juventus . Le bianconere di Rita Guarino con un ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan e Fiorentina contro Mozzanica ed Orobica - trasferta per la Juventus contro il Tavagnacco : Dopo la sosta per consentire la disputa degli ottavi di finale della Coppa Italia 2019, si torna in campo nella Serie A di Calcio femminile nel weekend e la decima giornata propone una Serie di match decisamente interessanti. Il Milan di Carolina Morace affronterà tra le mura amiche l’Atalanta Mozzanica, reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro la Roma CF. Le bergamasche dovranno trovare al più presto il filo del discorso interrotto ...

Calcio e Basket - Sport al Femminile. Riforme e Pari Opportunità. Gli esiti del Convegno di Milano : Il Calcio rimane lo Sport più diffuso in Italia e nel mondo, ma noi del Basket non siamo affatto gelosi: voglio fare i complimenti a Francesco per l'incentivo dato quest'anno al Settore Femminile e ...

Calcio e basket - sport al femminile : la sfida del futuro per le nostre Federazioni : Calcio e basket, sport al femminile. Riforme e Pari Opportunità. Il Convegno a Milano con i presidenti Ghirelli e Petrucci, Capotondi e Invernizzi Le sfide del futuro per Calcio e basket passano anche attraverso i ruoli che potranno assumere le donne nelle posizioni dirigenziali e in quelle tecniche nelle istituzioni come nei club. Se ne è parlato a Milano nel convegno a cura di Lega Pro e Federazione Italiana Pallacanestro Calcio e ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le possibili convocate dell’Italia. Certezze - ballottaggi e possibili novità : Ora viene il bello. Il sorteggio dei Mondiali 2019 di Calcio femminile ha avuto luogo nella giornata appena trascorsa e in casa italiana un piccolo sospiro di sollievo lo si è tirato. Si temeva l’accoppiamento impossibile con potenze come Stati Uniti, Francia, Giappone e Germania e invece l’urna di Parigi ha riservato alla nostra selezione l’Australia, il Brasile e la Giamaica. Tutto sommato va bene così ma ora bisogna portare ...

Tabellone Mondiali Calcio femminile 2019 : i possibili scenari dai gironi fino alla finale : A La Seine Musicale dell’Isola di Ile Seguin a Boulogne-Villancourt di Parigi ha preso ufficialmente il via la missione Mondiale 2019 per le 24 squadre qualificate alla rassegna iridata di calcio femminile, in programma dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Un torneo che a distanza di venti anni rivedrà i colori azzurri presenti. La Nazionale italiana di Milena Bertolini ha centrato questo obiettivo, frutto di un percorso nelle qualificazioni ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le avversarie dell’Italia ai raggi X. Australia grande fisicità - Brasile genio e sregolatezza : Australia, Brasile e Giamaica: saranno queste le prossime avversarie che l’Italia di Calcio femminile di Milena Bertolini affronterà nei Campionati del Mondo 2019 in Francia, programmati dal 7 giugno al 7 luglio. Nella splendida location de La Seine Musicale dell’Isola di Ile Seguin a Boulogne-Villancourt di Parigi si è deciso il percorso delle Azzurre che, inserite nel gruppo C, inizieranno il loro darsi in campo a Valenciennes contro le ...

Calcio femminile - Milena Bertolini commenta il sorteggio dei Mondiali 2019 : “Girone difficile ma siamo pronte per affrontare questa avventura” : E cosi il destino per la Nazionale italiana di Calcio femminile si è compiuto. Ha avuto luogo oggi, a La Seine Musicale dell’Isola di Ile Seguin a Boulogne-Villancourt di Parigi , il sorteggio della fase finale dei Mondiali 2019 in Francia (7 giugno-7 luglio) a cui la nostra compagine prenderà parte a distanza di 20 anni dall’ultima partecipazione. Un girone impegnativo ma non impossibile tenendo conto che nei 6 raggruppamenti composti da ...

Sorteggio Mondiali Calcio femminile 2019 : le azzurre nel gruppo C con Brasile - Australia e Giamaica. Girone impegnativo ma non impossibile : Che lo spettacolo abbia finalmente inizio! E’ andato in scena il Sorteggio per la composizione dei gruppi dei Mondiali 2019 di calcio femminile, che prenderanno il via il 7 giugno ed avranno il loro atto finale il 7 luglio. Presso il centro “La Seine Musicale” sito sull’isola Île Seguin, nei pressi di Boulogne-Billancourt nella regione dell’Île-de-France (Parigi), sono stabiliti i sei gironi da quatto squadre che ...

Sorteggio Mondiali Calcio femminile 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. Le fasce e le possibili avversarie dell’Italia : Oggi è il grande giorno. Alle ore 18.00 si terrà a La Seine Musicale dell’Isola di Ile Seguin a Boulogne-Billancourt, un sobborgo di Parigi, il Sorteggio dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Un appuntamento tanto atteso per la nostra Nazionale che da 20 anni non prendeva parte alla fase finale di una rassegna iridata. L’eccellente percorso nelle qualificazioni (7 vittorie e 1 sconfitta) è stato un punto di svolta per la compagine ...

Sorteggio Mondiali Calcio femminile 2019 : definite tutte le fasce - Italia in terza fascia. Rischio girone di ferro : La FIFA ha ufficializzato le fasce per il Sorteggio dei gironi dei Mondiali 2019 di calcio femminile che si disputeranno il prossimo anno in Francia. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro fasce di merito in base al loro piazzamento nel ranking internazionale, si formeranno sei gironi da quattro squadre (una per ciascuna fascia), le prime due classificate e le migliori quattro terze accederanno agli ottavi di ...

Calcio femminile - Sorteggio Mondiali 2018 : il possibile girone dell’Italia. Le avversarie gradite e quelle da evitare : Il destino sta per compiersi. Sabato 8 dicembre alle ore 18.00 si terrà a La Seine Musicale dell’Isola di Ile Seguin a Boulogne-Billancourt, un sobborgo di Parigi, il Sorteggio dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Un appuntamento tanto atteso per la nostra Nazionale che da 20 anni non prendeva parte alla fase finale di una rassegna iridata. L’eccellente percorso nelle qualificazioni (7 vittorie e 1 sconfitta) è stato un punto di ...