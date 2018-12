Cagliari-Napoli | tensione tra tifoserie prima del match | ultras sardi falliscono

Live Cagliari-Napoli 0-0. Vantaggio sfiorato tre volte : Il Napoli prova a rialzarsi in campionato, dopo l'amara eliminazione in Champions. A Cagliari l'occasione per il riscatto e per difendere il secondo posto in classifica, Ancelotti ricorre a...

Clamoroso Cagliari-Napoli - ‘agguato’ dei tifosi : tensione altissima : Si sta giocando la gara delle 18 valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A, in campo Cagliari e Napoli con la squadra di Carlo Ancelotti chiamata a rispondere alla Juventus che nel derby di ieri contro il Torino ha conquistato tre punti. Nel frattempo episodio Clamoroso prima del match, tensione a pochi chilometri da Cagliari, nel residence dove alloggiavano i tifosi del Napoli. Alcuni tifosi del Cagliari, secondo la rosea hanno ...

Cagliari-Napoli 0-0 - primo tempo : la rivoluzione di Ancelotti - e poco altro : Il Napoli della rivoluzione Cagliari-Napoli è la partita che cancella il Napoli di Liverpool, e anche degli ultimi anni. Ancelotti rinuncia a Insigne, Mertens, Callejon e Hamsik. Tutti in panchina al fischio d’inizio di Doveri. È una squadra necessariamente diversa dal solito, nei nomi ama anche nello schieramento. Perché Milik gioca da unico attaccante, Fabian Ruiz si muove su tutto il fronte come sottopunta e combina con Zielinski e ...

Cagliari-Napoli diretta live 0-0 : la squadra di Ancelotti chiamata a rispondere alla Juve : Cagliari-Napoli diretta live – Continua il programma valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e di scudetto. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dalla sconfitta contro il liverpool e dall’eliminazione in Champions League, è chiamata alla reazione e rispondere alla Juventus dopo il successo dei bianconeri nel derby contro il Torino. La squadra di Maran è ...

Cagliari-Napoli alle 18 La Diretta In attacco c'è Milik - in panchina Insigne - Mertens e Callejon : Il Cagliari torna in campo quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 dopo il rocambolesco pareggio casalingo con la Roma della settimana scorsa raggiunto in 9 contro 11, e forte dei 6 punti che ...

Cagliari-Napoli - formazioni ufficiali : fuori Insigne e Cerri : CAGLIARI NAPOLI formazioni ufficiali- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Napoli. Tante le novità di formazioni da una parte e dell’altra. Tra le file rossoblù fuori Cerri e Sau dal primo minuto, dentro Farias. Pisacane terzino destro con Faragò promosso in linea mediana. Ancelotti scegli il solito […] L'articolo Cagliari-Napoli, formazioni ufficiali: fuori Insigne e Cerri ...

Cagliari - teppisti tentano assalto ai tifosi del Napoli : contatto evitato : Solo il tempestivo arrivo degli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari e del Reparto Mobile ha impedito, questo pomeriggio, il contatto tra un gruppo di circa 20 teppisti sardi e una ...

Cagliari Napoli LIVE : formazioni ufficiali e risultato in DIRETTA. Out Insigne - Mertens - Hamsik e Callejon : LE formazioni ufficiali Cagliari, 4-3-1-2, - da confermare: Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Barella, Ionita; Joao Pedro; Sau, Cerri. All. Maran Napoli, 4-4-1-1,: Ospina; Malcuit, ...