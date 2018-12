Cagliari-Napoli | formazioni ufficiali | fuori Insigne e Cerri

Cagliari - venti teppisti assaltano albergo che ospita tifosi del Napoli : Solo il tempestivo arrivo degli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari e del Reparto Mobile ha impedito, questo pomeriggio, il contatto tra un gruppo di circa 20 teppisti sardi e una...

Cagliari-Napoli live alle 18 ?Azzurri chiamati a rialzarsi : Il Cagliari torna in campo quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 dopo il rocambolesco pareggio casalingo con la Roma della settimana scorsa raggiunto in 9 contro 11, e forte dei 6...

Cagliari Napoli LIVE : formazioni ufficiali e risultato in DIRETTA. Out Insigne - Mertens - Hamsik e Callejon : LE formazioni ufficiali Cagliari, 4-3-1-2, - da confermare: Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Barella, Ionita; Joao Pedro; Sau, Cerri. All. Maran Napoli, 4-4-1-1,: Ospina; Malcuit, ...

Cagliari-Napoli - le formazioni : fuori Insigne e Mertens : Le scelte di Maran e Ancelotti Le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli, calcio d’inizio alle ore 18. Ancelotti sorprende tutti, tanti cambi nel Napoli: Mertens e Insigne sono fuori, in campo Ounas, Fabian e Zielinski dietro a Milik. Diawara e Allan a centrocampo. In difesa, ecco Malcuit e Ghoulam sugli esterni. Sotto, le formazioni complete. Cagliari: A disp.: . All.: Maran Napoli: Ospina, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan, ...

Cagliari-Napoli - le formazioni ufficiali : Ancelotti stupisce ancora : Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali – Partenopei impegnati nel match delle 18 alla “Sardegna Arena” contro un Cagliari pieno di defezioni. Per l’occasione Ancelotti non smette di stupire e lancia Fabian Ruiz in attacco accanto a Milik: riposo per Insigne e Mertens. Cagliari (4-3-1-2): Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Zielinski; Fabian Ruiz, Milik. All. ...

Cagliari-Napoli : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Cagliari-Napoli, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

A Cagliari Milik si prende il Napoli - pronta una maglia da titolare : CASTEL VOLTURNO Milik giocherà dall'inizio, stavolta alla vigilia Ancelotti ha giocato a carte scoperte spingendo l'attaccante polacco verso una maglia da titolare contro il Cagliari. Arek ha così ...

Cagliari-Napoli : pagelle - highlights e tabellino del match : CAGLIARI NAPOLI pagelle- Tutto pronto per la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Napoli. Calcio d’inizio ore 18:00. Allarme totale in casa rossoblù. Maran dovrà fare a meno degli infortunati Lykogiannis, Pavoletti e Castro. Doppia squalifica in difesa: fuori Ceppitelli e Srna per due turni. Buone notizie a centrocampo: Ionita recupera e sarà a […] L'articolo Cagliari-Napoli: pagelle, highlights e tabellino del match proviene da ...

Cagliari-Napoli probabili formazioni. Novità in attacco. Meret in panchina : Cagliari-Napoli probabili formazioni. Ancelotti prepara il turnover. Si annunciano Novità in attacco. Meret in panchina, Ospina titolare. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Carlo Ancelotti in vista di Cagliari-Napoli . In difesa spazio a Hysaj e Ghoulam in luogo di Mario Rui e Albiol . A centrocampo resta fuori Fabian Ruiz per ...

Cagliari-Napoli - probabili formazioni : Maran in emergenza : CAGLIARI NAPOLI probabili formazioni – “La Champions e’ una competizione straordinaria che andrebbe allargata e fatta durare di più e tutti la vivono con estrema concentrazione ed estremo desiderio di fare bene”. Parole e musica del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla vigilia del match con il Liverpool che ha segnato l’eliminazione degli […] L'articolo Cagliari-Napoli, probabili formazioni: ...

Cagliari-Napoli : ballottaggio tra Insigne e Mertens : Napoli a caccia di gol, tra Insigne e Mertens ballottaggio per entrare dal primo minuto L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive: 'Favorito il napoletano per il posto accanto a Milik: Lorenzo e il belga non segnano in Serie A dal 2 novembre Di sicuro, i loro gol mancano a questo Napoli. Nelle ultime partite c'è ...

Cagliari-Napoli in TV e in streaming : Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno , canale 201, , Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming ...