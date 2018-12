Cagliari-Napoli 0-1, pagelle / Cresce il portamento da leader di KK

ilnapolista

(Di domenica 16 dicembre 2018) OSPINA. Stavolta, su quel palo già maledetto ad Anfield, non fa cazzate, cara Ilaria, e respinge a modo suo su Faragò. Ma la vera ospinata, la palla fermata con entrambe le gambe, la compie su Farias. Un miracolo perlopiù inutile perché il sardo era in fuorigioco. Meglio, stasera, pure sui rilanci – 6,5Ospinata è una parola bellissima, come quelle due gambe chiuse a dire no a Farias, Fabrizio. Nella ripresa nulla più che ordinaria amministrazione – 6,5MALCUIT. Ci sono momenti in cui la destra è più frizzante della Perrier, tra lui, Ounas e Fabian Ruiz. Il riccio biondo di Malcuit duella in maniera tosta con Joao Pedro, senza fare guai, anzi. E a inizio ripresa, al 48’, dona un assist meraviglioso a Fabian Ruiz – 6,5Sempre attento e pronto ad anticipare. Corre tantissimo sulla fascia destra ma commette molti errori banali che gli fanno guadagnare “solo” la sufficienza piena – 6 ...